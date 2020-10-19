https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580531124.html

Аксенов раскрыл детали плана по водоснабжению Крыма

План по обеспечению надежного водоснабжения Крыма предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:06

2020-10-19T18:06

2020-10-19T19:47

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости.</strong> План по обеспечению надежного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, разведку запасов подземных вод и бурение скважин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, дорожная карта, согласованная с правительством, предполагает в том числе мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития Крыма на сумму около 45 миллиардов рублей. Реализовать их планируют до 2024 года.Глава республики подчеркнул, что в 2020-2021 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя выделят 1,7 миллиарда, а на реконструкцию, ремонт и капремонт сетей в целом по республике —2,3 миллиарда. Дополнительные средства по решению Владимира Путина направят на строительство опреснительных установок. "Россия системно и последовательно решает глобальные инфраструктурные проблемы Крыма: энергетическую, логистическую и теперь проблему вододефицита. Никакие блокады и никакие санкции не способны остановить развитие российского полуострова", — подчеркнул Аксенов.Ранее премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a></u> сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. Реализация комплексного плана, по словам председателя кабмина, даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Это позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей.Ситуация с водой в КрымуДо воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.Кроме того, подачу воды в ночное время ограничили с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.Ранее зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank">Наталья Поклонская</a> сообщила, что управление Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат направила организации все необходимые сведения.При этом в ООН отмечали, что ответственность за обеспечение жителей <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> чистой питьевой водой лежит как на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a>, так и на <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>. В Госдуме такую позицию назвали "туманным ответом ни о чем".

https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html

https://ria.ru/20201005/voda-1578245506.html

https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html

Аргонавт Ветров Пилить деньги легко получится. А воды у нас в Крыму уже нет, всю скважинами выкачали. Засоление началось. Хоть бы новый способ распила придумали что ли. 76

psva Замечательно. Поддерживаем. Однако мероприятия воды не добавят. Вода нужна, а не программа. 46

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республика крым

севастополь

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сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, общество