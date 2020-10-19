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https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580531124.html
Аксенов раскрыл детали плана по водоснабжению Крыма
План по обеспечению надежного водоснабжения Крыма предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:06
2020-10-19T19:47
сергей аксенов (политик)
республика крым
севастополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости.</strong> План по обеспечению надежного водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, разведку запасов подземных вод и бурение скважин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, дорожная карта, согласованная с правительством, предполагает в том числе мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития Крыма на сумму около 45 миллиардов рублей. Реализовать их планируют до 2024 года.Глава республики подчеркнул, что в 2020-2021 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя выделят 1,7 миллиарда, а на реконструкцию, ремонт и капремонт сетей в целом по республике —2,3 миллиарда. Дополнительные средства по решению Владимира Путина направят на строительство опреснительных установок. "Россия системно и последовательно решает глобальные инфраструктурные проблемы Крыма: энергетическую, логистическую и теперь проблему вододефицита. Никакие блокады и никакие санкции не способны остановить развитие российского полуострова", — подчеркнул Аксенов.Ранее премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a></u> сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета. Реализация комплексного плана, по словам председателя кабмина, даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Это позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей.Ситуация с водой в КрымуДо воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.Кроме того, подачу воды в ночное время ограничили с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.Ранее зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank">Наталья Поклонская</a> сообщила, что управление Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат направила организации все необходимые сведения.При этом в ООН отмечали, что ответственность за обеспечение жителей <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> чистой питьевой водой лежит как на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a>, так и на <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>. В Госдуме такую позицию назвали "туманным ответом ни о чем".
https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html
https://ria.ru/20201005/voda-1578245506.html
https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html
Пилить деньги легко получится. А воды у нас в Крыму уже нет, всю скважинами выкачали. Засоление началось. Хоть бы новый способ распила придумали что ли.
76
Замечательно. Поддерживаем. Однако мероприятия воды не добавят. Вода нужна, а не программа.
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республика крым
севастополь
РИА Новости
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сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, общество

Аксенов раскрыл детали плана по водоснабжению Крыма

18:06 19.10.2020 (обновлено: 19:47 19.10.2020)
 
© Фото : Информационное агентство "Крыминформ" Раскопки на территории строящегося тракта водоподачи в Феодосию и Керчь
Раскопки на территории строящегося тракта водоподачи в Феодосию и Керчь - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Информационное агентство "Крыминформ"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. План по обеспечению надежного водоснабжения Крыма предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, разведку запасов подземных вод и бурение скважин. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, дорожная карта, согласованная с правительством, предполагает в том числе мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития Крыма на сумму около 45 миллиардов рублей. Реализовать их планируют до 2024 года.

"Это, в частности, строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака. <...> Уже в этом году на меры, направленные на снижение потерь в сетях водоснабжения крымской столицы, будет направлено 400 миллионов рублей. Мы приступили к этой работе. Еще 250 миллионов рублей выделены в текущем году на бурение скважин на водозаборах", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Глава республики подчеркнул, что в 2020-2021 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя выделят 1,7 миллиарда, а на реконструкцию, ремонт и капремонт сетей в целом по республике —2,3 миллиарда. Дополнительные средства по решению Владимира Путина направят на строительство опреснительных установок.
"Россия системно и последовательно решает глобальные инфраструктурные проблемы Крыма: энергетическую, логистическую и теперь проблему вододефицита. Никакие блокады и никакие санкции не способны остановить развитие российского полуострова", — подчеркнул Аксенов.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:55
Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств будет из федерального бюджета.
Реализация комплексного плана, по словам председателя кабмина, даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Это позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей.

Ситуация с водой в Крыму

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Симферопольская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 15:23
Симферопольскую ТЭЦ в Крыму реконструируют для экономии воды
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.
Кроме того, подачу воды в ночное время ограничили с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат направила организации все необходимые сведения.
При этом в ООН отмечали, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. В Госдуме такую позицию назвали "туманным ответом ни о чем".
Ялта - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 06:49
ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
 
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымСевастопольОбщество
 
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