https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580441464.html

Аксенов извинился перед крымчанами за график водоснабжения в выходные

Глава Крыма Сергей Аксенов извинился перед крымчанами за невозможность скорректировать графики водоснабжения в выходные дни. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:16

2020-10-19T11:16

2020-10-19T11:16

сергей аксенов (политик)

симферополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> извинился перед крымчанами за невозможность скорректировать графики водоснабжения в выходные дни.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Alushta/" target="_blank" data-auto="true">Алуште</a> и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/krym-voda-1579264168.html

https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html

симферополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), симферополь, общество