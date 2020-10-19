Аксенов извинился перед крымчанами за график водоснабжения в выходные
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов извинился перед крымчанами за невозможность скорректировать графики водоснабжения в выходные дни.
"Мы пытались подумать, каким образом сделать более комфортное водоснабжение на выходные дни, но пришли к мнению, что технической возможности, к сожалению, при нынешнем уровне водоснабжения нет. Просим извинить, уважаемые крымчане. График будет одинаковый в будни и выходные дни. По-другому не получается", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
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Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
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