https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580442351.html

В ГД рассказали, кто должен нести ответственность за вакцинацию детей

Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность, считает зампред комитета... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:22

2020-10-19T11:22

2020-10-19T11:22

леонид огуль

здоровье - общество

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность, считает зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ogul/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Огуль</a>.Он также напомнил, что ранее предлагал ввести электронные паспорта прививок в РФ. Это позволило бы владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях, а также напоминать гражданам о том, что пришло время сделать ту или иную прививку."Кроме того, в эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа. Что это – медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим соображениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. Именно это самое важное в иммунопрофилактике - индивидуальный подход", - сказал депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/vaktsina-1580079495.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид огуль, здоровье - общество, госдума рф, общество