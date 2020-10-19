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https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580442351.html
В ГД рассказали, кто должен нести ответственность за вакцинацию детей
Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность, считает зампред комитета... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:22
2020-10-19T11:22
леонид огуль
здоровье - общество
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность, считает зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ogul/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Огуль</a>.Он также напомнил, что ранее предлагал ввести электронные паспорта прививок в РФ. Это позволило бы владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях, а также напоминать гражданам о том, что пришло время сделать ту или иную прививку."Кроме того, в эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа. Что это – медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим соображениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. Именно это самое важное в иммунопрофилактике - индивидуальный подход", - сказал депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/vaktsina-1580079495.html
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леонид огуль, здоровье - общество, госдума рф, общество

В ГД рассказали, кто должен нести ответственность за вакцинацию детей

11:22 19.10.2020
 
© Fotolia / Konstantin YuganovУкол
Укол - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Fotolia / Konstantin Yuganov
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медотвода. Должна быть четкая инструкция для этого и персональная ответственность. А в случае наступления побочных эффектов государство должно гарантировать гражданам полную поддержку и защиту. Это должно быть прописано на законодательном уровне и доведено для всех", - сказал Огуль на круглом столе в Госдуме, посвященном иммунопрофилактике.
Он также напомнил, что ранее предлагал ввести электронные паспорта прививок в РФ. Это позволило бы владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях, а также напоминать гражданам о том, что пришло время сделать ту или иную прививку.
"Кроме того, в эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа. Что это – медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим соображениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. Именно это самое важное в иммунопрофилактике - индивидуальный подход", - сказал депутат.
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