В ГД рассказали, кто должен нести ответственность за вакцинацию детей
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медицинского отвода от вакцинации и нести за это персональную ответственность, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медотвода. Должна быть четкая инструкция для этого и персональная ответственность. А в случае наступления побочных эффектов государство должно гарантировать гражданам полную поддержку и защиту. Это должно быть прописано на законодательном уровне и доведено для всех", - сказал Огуль на круглом столе в Госдуме, посвященном иммунопрофилактике.
Он также напомнил, что ранее предлагал ввести электронные паспорта прививок в РФ. Это позволило бы владеть оперативной информацией о привитых и непривитых детях, а также напоминать гражданам о том, что пришло время сделать ту или иную прививку.
"Кроме того, в эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа. Что это – медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим соображениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. Именно это самое важное в иммунопрофилактике - индивидуальный подход", - сказал депутат.
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