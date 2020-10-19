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В ГД предложили популяризовать вакцинацию с помощью кино и мультфильмов
Создавать мультфильмы и художественные фильмы на тему вакцинации в рамках госзаказа предложил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:11
2020-10-19T11:11
россия
дмитрий морозов
здоровье - общество
госдума рф
мосфильм
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Создавать мультфильмы и художественные фильмы на тему вакцинации в рамках госзаказа предложил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a>.Глава профильного комитета также отметил, что "простой, понятной" и "добросовестной" информации по вакцинации на сегодняшний день недостаточно. "В специальных журналах она есть, но до них не дочитаешься", - заметил Морозов.Кроме того, он добавил, что в ГД налажены связи, в частности, с <a href="http://ria.ru/organization_Mosfilm/" target="_blank" data-auto="true">Мосфильмом</a>.
В СССР были правильные мультики ))
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россия
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россия, дмитрий морозов, здоровье - общество, госдума рф, мосфильм

В ГД предложили популяризовать вакцинацию с помощью кино и мультфильмов

11:11 19.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВакцинация детей от гриппа
Вакцинация детей от гриппа - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Создавать мультфильмы и художественные фильмы на тему вакцинации в рамках госзаказа предложил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Вы видели мультики про вакцинацию? Или в художественных фильмах у нас когда-нибудь вакцинация была? "Пойду-ка я повакцинируюсь!" - сказал муж жене и пошел. Он же так не сказал ни разу! Это наши недостатки. Надо делать государственный заказ", - сказал Морозов в понедельник в ходе заседания круглого стола на тему иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Глава профильного комитета также отметил, что "простой, понятной" и "добросовестной" информации по вакцинации на сегодняшний день недостаточно. "В специальных журналах она есть, но до них не дочитаешься", - заметил Морозов.
Кроме того, он добавил, что в ГД налажены связи, в частности, с Мосфильмом.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
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РоссияДмитрий МорозовЗдоровье - ОбществоГосдума РФМосфильм
 
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