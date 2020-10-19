https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580440291.html

В ГД предложили популяризовать вакцинацию с помощью кино и мультфильмов

Создавать мультфильмы и художественные фильмы на тему вакцинации в рамках госзаказа предложил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:11

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россия

дмитрий морозов

здоровье - общество

госдума рф

мосфильм

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Создавать мультфильмы и художественные фильмы на тему вакцинации в рамках госзаказа предложил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a>.Глава профильного комитета также отметил, что "простой, понятной" и "добросовестной" информации по вакцинации на сегодняшний день недостаточно. "В специальных журналах она есть, но до них не дочитаешься", - заметил Морозов.Кроме того, он добавил, что в ГД налажены связи, в частности, с <a href="http://ria.ru/organization_Mosfilm/" target="_blank" data-auto="true">Мосфильмом</a>.

Gloomy Humorist В СССР были правильные мультики )) 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий морозов, здоровье - общество, госдума рф, мосфильм