https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580530060.html

В Совфеде предлагают увеличить компенсации за поствакцинальные осложнения

Размер компенсации россиянам за поствакцинальные осложнения следует значительно повысить и вернуть норму о размере в 100 и 300 МРОТ за наступление инвалидности... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:01

2020-10-19T18:01

2020-10-19T18:21

обязательное медицинское страхование

религия

маргарита павлова (политик)

сергей павлов

здоровье

здоровье - общество

федор лукьянов

медицина

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Размер компенсации россиянам за поствакцинальные осложнения следует значительно повысить и вернуть норму о размере в 100 и 300 МРОТ за наступление инвалидности и смерти соответственно, что составит 1,2 миллиона и 3,6 миллиона рублей, над соответствующей законодательной инициативой уже работают в комитете Совета Федерации по социальной политике, сообщила член комитета Маргарита Павлова."Комитет по социальной политике Совета Федерации уже выступил с инициативой увеличить сумму пособий и компенсаций в случае наступления поствакцинальных осложнений. Именно эта мера может ярко продемонстрировать ответственность государства за последствия прививочной кампании", - сказала Павлова на круглом столе в Госдуме, посвященном иммунопрофилактике.По ее мнению, гражданам должен быть гарантирован высокий уровень защиты в случае поствакцинальных осложнений."Как этого достичь? Можно внести изменения в закон об иммунопрофилактике. Мы сейчас все прекрасно знаем, что компенсации составляют 10 тысяч в случае возникновения инвалидности и 30 тысяч рублей в случае смерти человека, ежемесячная денежная компенсация — тысяча рублей. Существующие размеры ничтожны и совершенно несоизмеримы с тяжестью наступивших последствий", - сказала она."Если вернуться к историческому ракурсу вопроса, то мы увидим, что в 2000 году государственные гарантии единовременного пособия при возникновении осложнений составляли 100 МРОТ, а в случае смерти — 300 МРОТ. Потом эта норма исчезла. И если пересчитать в данном контексте эти суммы, то на сегодняшний день они составят 1 миллион 200 тысяч в случае наступления инвалидности и 3 миллиона 600 тысяч в случае смерти пациента от вакцины. Если поднять суммы до этих величин, то они будут соизмеримы", - считает парламентарий.По ее словам, источником финансирования инициативы может стать специальный фонд, средства в который будут поступать в виде обязательного отчисления определенного процента стоимости вакцины, либо указанные выплаты может осуществлять государство за счет бюджета с последующим получением соответствующей суммы с производителя. "И на российский рынок можно ограничить допуск производителей вакцин, не принимающих данный порядок", - добавила сенатор.С этой инициативой согласны в РПЦ. Как следует из доклада председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова, который имеется в распоряжении РИА Новости, "необходимо существенно повысить компенсации и выплаты, связанные с возникновением поствакцинальных осложнений и их последствиями".

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580529395.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, маргарита павлова (политик), сергей павлов, здоровье, здоровье - общество, федор лукьянов, медицина, общество