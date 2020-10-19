https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580529395.html

В РПЦ призвали не давить на родителей в вопросах вакцинации детей

В Русской православной церкви предложили законодательно запретить ограничения в образовании для детей, которые не прошли вакцинацию, а также ввести штрафы для... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:59

2020-10-19T17:59

2020-10-19T18:01

коронавирус в россии

религия и мировоззрение

религия

здоровье

русская православная церковь

госдума рф

федор лукьянов

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> В Русской православной церкви предложили законодательно запретить ограничения в образовании для детей, которые не прошли вакцинацию, а также ввести штрафы для чиновников, которые "давят" на родителей в вопросах вакцинации, следует из доклада председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова (имеется в распоряжении РИА Новости).Ранее понедельник в Госдуме прошел круглый стол "Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Перспективы законодательного и нормативно-правового регулирования". В нем приняли участие медики, ученые, духовенство, представители власти, родительского сообщества, общественных организаций.Священник отмечает, что чиновники различного уровня предлагают не допускать к занятиям в детских садах и школах детей, родители которых приняли законное решение об отказе от прививок. Есть и случаи "незаконных попыток привлечения родителей к административной ответственности и проверок семьи со стороны органов опеки и попечительства в связи с законным отказом родителей от профилактических прививок", утверждает представитель РПЦ."Иными словами, нам всерьез предлагают ущемлять часть граждан в базовых конституционных правах: детей – в связи с состоянием их здоровья (с их иммунным статусом), и родителей – в связи с законно принятым ими медицинскими решениями. Подобные призывы противоречат конституционному принципу равенства прав граждан", - подчеркивается в документе."В законе вакцинация – это профилактическая мера. Нигде не сказано, что это обязательно для ребенка. Желание образовательных структур и чиновников добиться нужных показателей без учета альтернативной точки зрения, которая есть в обществе, это опасная тенденция", - пояснил РИА Новости Лукьянов.В связи с этим он предлагает принять "законодательные меры, гарантирующие доступность общего и дополнительного образования в избранной родителями форме для всех детей и исключающие дискриминацию детей в этой области в связи с их иммунным статусом и законными медицинскими решениями их родителей".По мнению главы патриаршей комиссии, нужно также законодательно "сделать невозможным неправомерное давление на родителей при принятии ими медицинских решений, в том числе решений о профилактической вакцинации". В частности, предлагается "реализовать предложения общественных организаций по внесению в новый административный кодекс более общей нормы о наказании должностных лиц за нарушение прав родителей и необоснованное вмешательство в семейную жизнь".Кроме того, в РПЦ призвали давать родителям полную информацию, как о рисках, связанных с отказом от прививки, так и о возможных рисках, осложнениях, негативных последствиях для здоровья в случае ее проведения."Президент объявил вакцинацию добровольной, в законе она указана как профилактическая, и родители не должны подвергаться давлению. Вакцинация – не только от коронавируса – должна носить исключительно добровольный характер", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580530060.html

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580528176.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, религия, здоровье, русская православная церковь, госдума рф, федор лукьянов, общество