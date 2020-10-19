ЛНР выразила желание получить российскую вакцину от коронавируса
16:15 19.10.2020 (обновлено: 16:19 19.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
ЛУГАНСК, 19 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обратилась к России с вопросом о получении вакцины от коронавируса COVID-19.
По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 19 октября с начала пандемии в республике было выявлено 1352 случая COVID-19. Ранее в ведомстве сообщали о смерти 64 человек с коронавирусом.
"Уже обсуждался вопрос обращения Донецкой народной республики к Российской Федерации по поводу получения вакцины. Мы уже обратились за этой помощью достаточно давно, просто это не анонсировали", - сказала Пащенко в эфире телеканала "Луганск 24".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. В Минздраве РФ заявляли, что результаты пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" обнадеживающие.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин позже объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.
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