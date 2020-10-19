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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580508154.html
ЛНР выразила желание получить российскую вакцину от коронавируса
Министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обратилась к России с вопросом о получении вакцины от РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:15
2020-10-19T16:19
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лнр
донбасс
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обратилась к России с вопросом о получении вакцины от коронавируса COVID-19.По обнародованным данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_LNR/" target="_blank" data-auto="true">минздрава ЛНР</a>, на 19 октября с начала пандемии в республике было выявлено 1352 случая COVID-19. Ранее в ведомстве сообщали о смерти 64 человек с коронавирусом."Уже обсуждался вопрос обращения <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> к <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по поводу получения вакцины. Мы уже обратились за этой помощью достаточно давно, просто это не анонсировали", - сказала Пащенко в эфире телеканала "<a href="https://gtrklnr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Луганск 24</a>".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. В Минздраве РФ заявляли, что результаты пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" обнадеживающие.Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Президент России Владимир Путин позже объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580477880.html
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лнр, донбасс, в мире

ЛНР выразила желание получить российскую вакцину от коронавируса

16:15 19.10.2020 (обновлено: 16:19 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 19 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обратилась к России с вопросом о получении вакцины от коронавируса COVID-19.
По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 19 октября с начала пандемии в республике было выявлено 1352 случая COVID-19. Ранее в ведомстве сообщали о смерти 64 человек с коронавирусом.
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"Уже обсуждался вопрос обращения Донецкой народной республики к Российской Федерации по поводу получения вакцины. Мы уже обратились за этой помощью достаточно давно, просто это не анонсировали", - сказала Пащенко в эфире телеканала "Луганск 24".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. В Минздраве РФ заявляли, что результаты пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" обнадеживающие.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин позже объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛНРДонбассВ мире
 
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