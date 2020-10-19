https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580508154.html

ЛНР выразила желание получить российскую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обратилась к России с вопросом о получении вакцины от РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:15

2020-10-19T16:15

2020-10-19T16:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обратилась к России с вопросом о получении вакцины от коронавируса COVID-19.По обнародованным данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_LNR/" target="_blank" data-auto="true">минздрава ЛНР</a>, на 19 октября с начала пандемии в республике было выявлено 1352 случая COVID-19. Ранее в ведомстве сообщали о смерти 64 человек с коронавирусом."Уже обсуждался вопрос обращения <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> к <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по поводу получения вакцины. Мы уже обратились за этой помощью достаточно давно, просто это не анонсировали", - сказала Пащенко в эфире телеканала "<a href="https://gtrklnr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Луганск 24</a>".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. В Минздраве РФ заявляли, что результаты пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" обнадеживающие.Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Президент России Владимир Путин позже объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580477880.html

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лнр, донбасс, в мире