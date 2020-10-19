https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580498462.html

В Кирове начались испытания новой вакцины от коронавируса

Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в Кировской области на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:33

2020-10-19T15:33

2020-10-19T15:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

кировская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.Новая вакцина создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание.Утром в понедельник 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. По словам ректора вуза Льва Железнова, все добровольцы были тщательно обследованы, было необходимо, чтобы ранее они не болели коронавирусом. Отмечается, что среди добровольцев есть несколько врачей, студенты, менеджеры, безработные, работники торговых сетей и транспортных компаний.По словам Ишмухаметова, о первых результатах исследования можно будет говорить, когда будут сданы все соответствующие документы в министерство здравоохранения РФ. "Все данные на время проведения исследования закрыты. Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчет в ведомство, а затем результаты будут обнародованы", – рассказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/vaktsina-1580482866.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/vaktsina-1580462177.html

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кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, кировская область, общество