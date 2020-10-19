https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580498462.html
В Кирове начались испытания новой вакцины от коронавируса
Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в Кировской области на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:33
2020-10-19T15:33
2020-10-19T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кировская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.Новая вакцина создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание.Утром в понедельник 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. По словам ректора вуза Льва Железнова, все добровольцы были тщательно обследованы, было необходимо, чтобы ранее они не болели коронавирусом. Отмечается, что среди добровольцев есть несколько врачей, студенты, менеджеры, безработные, работники торговых сетей и транспортных компаний.По словам Ишмухаметова, о первых результатах исследования можно будет говорить, когда будут сданы все соответствующие документы в министерство здравоохранения РФ. "Все данные на время проведения исследования закрыты. Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчет в ведомство, а затем результаты будут обнародованы", – рассказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/vaktsina-1580482866.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/vaktsina-1580462177.html
1
кировская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, кировская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости.
Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в Кировской области
на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новая вакцина создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание.
"Клинические исследования происходят в три фазы. Седьмого октября исследования стартовали в Новосибирске, нежелательных явлений у добровольцев за это время там не зафиксировано. В Кирове и Санкт-Петербурге вакцину будут вводить 20 октября. Общее количество добровольцев в трех городах – 300 человек", – цитирует пресс-служба слова гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Айрата Ишмухаметова.
Утром в понедельник 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. По словам ректора вуза Льва Железнова, все добровольцы были тщательно обследованы, было необходимо, чтобы ранее они не болели коронавирусом. Отмечается, что среди добровольцев есть несколько врачей, студенты, менеджеры, безработные, работники торговых сетей и транспортных компаний.
По словам Ишмухаметова, о первых результатах исследования можно будет говорить, когда будут сданы все соответствующие документы в министерство здравоохранения РФ. "Все данные на время проведения исследования закрыты. Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчет в ведомство, а затем результаты будут обнародованы", – рассказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.