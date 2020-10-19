Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580498462.html
В Кирове начались испытания новой вакцины от коронавируса
Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в Кировской области на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:33
2020-10-19T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кировская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578653464_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_f4082b89387ec29639cf60e0b965d76e.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.Новая вакцина создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание.Утром в понедельник 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. По словам ректора вуза Льва Железнова, все добровольцы были тщательно обследованы, было необходимо, чтобы ранее они не болели коронавирусом. Отмечается, что среди добровольцев есть несколько врачей, студенты, менеджеры, безработные, работники торговых сетей и транспортных компаний.По словам Ишмухаметова, о первых результатах исследования можно будет говорить, когда будут сданы все соответствующие документы в министерство здравоохранения РФ. "Все данные на время проведения исследования закрыты. Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчет в ведомство, а затем результаты будут обнародованы", – рассказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/vaktsina-1580482866.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/vaktsina-1580462177.html
1
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578653464_348:0:3079:2048_1400x0_80_0_0_a49ceaeefccbfcfe55e21647687e5234.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, кировская область, общество

В Кирове начались испытания новой вакцины от коронавируса

15:33 19.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Испытания новой вакцины от коронавируса стартуют в Кировской области на базе медицинского университета, добровольцами стали 70 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новая вакцина создана на основе инактивированного вируса, который не может вызвать заболевание.
"Клинические исследования происходят в три фазы. Седьмого октября исследования стартовали в Новосибирске, нежелательных явлений у добровольцев за это время там не зафиксировано. В Кирове и Санкт-Петербурге вакцину будут вводить 20 октября. Общее количество добровольцев в трех городах – 300 человек", – цитирует пресс-служба слова гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Айрата Ишмухаметова.
Утром в понедельник 70 жителей города Кирова в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. По словам ректора вуза Льва Железнова, все добровольцы были тщательно обследованы, было необходимо, чтобы ранее они не болели коронавирусом. Отмечается, что среди добровольцев есть несколько врачей, студенты, менеджеры, безработные, работники торговых сетей и транспортных компаний.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 14:15
Песков рассказал об интересе к российской вакцине от COVID за рубежом
По словам Ишмухаметова, о первых результатах исследования можно будет говорить, когда будут сданы все соответствующие документы в министерство здравоохранения РФ. "Все данные на время проведения исследования закрыты. Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчет в ведомство, а затем результаты будут обнародованы", – рассказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 12:41
Можно пользоваться. Две вакцины от COVID появятся в гражданском обороте
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКировская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния