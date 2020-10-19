https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html
В "Векторе" назвали преимущества вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"
Преимуществами вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", являются эффективность, безопасность, простота производства и режим... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:09
2020-10-19T14:09
2020-10-19T14:09
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Преимуществами вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", являются эффективность, безопасность, простота производства и режим хранения, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Ожидаемым преимуществом данной вакцины относительно других вакцинных платформ являются эффективность вакцины против антигенно изменяющихся штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-COV-2, безопасность вакцины, ...простота производства и стабильность компонентов, а также режим хранения и транспортировки",- сказал Максютов на интернет-конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".Он уточнил, что данная вакцина содержит лишь короткие участки вирусного белка, это увеличивает её безопасность."Это позволяет использовать её для лиц с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях", - пояснил Максютов.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html
3
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество