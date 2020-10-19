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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html
В "Векторе" назвали преимущества вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"
Преимуществами вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", являются эффективность, безопасность, простота производства и режим... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:09
2020-10-19T14:09
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Преимуществами вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", являются эффективность, безопасность, простота производства и режим хранения, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Ожидаемым преимуществом данной вакцины относительно других вакцинных платформ являются эффективность вакцины против антигенно изменяющихся штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-COV-2, безопасность вакцины, ...простота производства и стабильность компонентов, а также режим хранения и транспортировки",- сказал Максютов на интернет-конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".Он уточнил, что данная вакцина содержит лишь короткие участки вирусного белка, это увеличивает её безопасность."Это позволяет использовать её для лиц с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях", - пояснил Максютов.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

В "Векторе" назвали преимущества вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

14:09 19.10.2020
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Преимуществами вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", являются эффективность, безопасность, простота производства и режим хранения, заявил директор центра Ринат Максютов.
"Ожидаемым преимуществом данной вакцины относительно других вакцинных платформ являются эффективность вакцины против антигенно изменяющихся штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-COV-2, безопасность вакцины, ...простота производства и стабильность компонентов, а также режим хранения и транспортировки",- сказал Максютов на интернет-конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".
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Опрос показал отношение россиян к российской вакцине от коронавируса
Он уточнил, что данная вакцина содержит лишь короткие участки вирусного белка, это увеличивает её безопасность.
"Это позволяет использовать её для лиц с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях", - пояснил Максютов.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
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