https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html

В "Векторе" назвали преимущества вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Преимуществами вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", являются эффективность, безопасность, простота производства и режим... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:09

2020-10-19T14:09

2020-10-19T14:09

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Преимуществами вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", являются эффективность, безопасность, простота производства и режим хранения, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>."Ожидаемым преимуществом данной вакцины относительно других вакцинных платформ являются эффективность вакцины против антигенно изменяющихся штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-COV-2, безопасность вакцины, ...простота производства и стабильность компонентов, а также режим хранения и транспортировки",- сказал Максютов на интернет-конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".Он уточнил, что данная вакцина содержит лишь короткие участки вирусного белка, это увеличивает её безопасность."Это позволяет использовать её для лиц с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях", - пояснил Максютов.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество