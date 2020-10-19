Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201019/vakansii-1580484027.html
В Подмосковье создана онлайн-карта вакансий для медработников
В Подмосковье появилась интерактивная онлайн-карта вакансий для ищущих работу в бюджетных учреждениях здравоохранения региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:22
2020-10-19T14:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578130704_0:88:2776:1650_1400x0_80_0_0_e710d23aa902d47a04fb7cb231b4b58a.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> появилась интерактивная онлайн-карта вакансий для ищущих работу в бюджетных учреждениях здравоохранения региона, сообщает пресс-служба облправительства.Специальный сервис появился на портале госуслуг Московской области. Карта, включает данные по всем бюджетным лечебно-профилактическим учреждениям Московской области и содержит вакансии по таким направлениям, как кардиология, неврология, гастроэнтерология, педиатрия, скорая помощь и другим.Сегодня в Московской области действует более 250 медицинских учреждений, где трудятся 110 тысяч медработников.В пресс-службе напомнили, что в сентябре в области заработала карта вакансий офисов МФЦ."После запуска карты вакансий МФЦ мы поняли, что такие сервисы очень популярны среди жителей. Объединение всех вакансий из одной сферы на едином ресурсе облегчает поиск работы соискателям, а для работодателей сокращает срок подбора необходимого специалиста. На карте сейчас размещено 1065 вакансий из 53 муниципалитетов, список еженедельно актуализируется", – приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымаря.
https://ria.ru/20201014/dolschiki-1579797958.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578130704_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_b4e5ad815b9dd59646d374cdecbe3f0d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье создана онлайн-карта вакансий для медработников

14:22 19.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Подмосковье появилась интерактивная онлайн-карта вакансий для ищущих работу в бюджетных учреждениях здравоохранения региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Специальный сервис появился на портале госуслуг Московской области. Карта, включает данные по всем бюджетным лечебно-профилактическим учреждениям Московской области и содержит вакансии по таким направлениям, как кардиология, неврология, гастроэнтерология, педиатрия, скорая помощь и другим.
Сегодня в Московской области действует более 250 медицинских учреждений, где трудятся 110 тысяч медработников.
В пресс-службе напомнили, что в сентябре в области заработала карта вакансий офисов МФЦ.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 16:18Новости Подмосковья
Онлайн-сервис для дольщиков разработали в Московской области
"После запуска карты вакансий МФЦ мы поняли, что такие сервисы очень популярны среди жителей. Объединение всех вакансий из одной сферы на едином ресурсе облегчает поиск работы соискателям, а для работодателей сокращает срок подбора необходимого специалиста. На карте сейчас размещено 1065 вакансий из 53 муниципалитетов, список еженедельно актуализируется", – приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымаря.
 
Обсудить0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
Лента новостейМолния