https://ria.ru/20201019/vakansii-1580484027.html

В Подмосковье создана онлайн-карта вакансий для медработников

В Подмосковье появилась интерактивная онлайн-карта вакансий для ищущих работу в бюджетных учреждениях здравоохранения региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:22

2020-10-19T14:22

2020-10-19T14:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> появилась интерактивная онлайн-карта вакансий для ищущих работу в бюджетных учреждениях здравоохранения региона, сообщает пресс-служба облправительства.Специальный сервис появился на портале госуслуг Московской области. Карта, включает данные по всем бюджетным лечебно-профилактическим учреждениям Московской области и содержит вакансии по таким направлениям, как кардиология, неврология, гастроэнтерология, педиатрия, скорая помощь и другим.Сегодня в Московской области действует более 250 медицинских учреждений, где трудятся 110 тысяч медработников.В пресс-службе напомнили, что в сентябре в области заработала карта вакансий офисов МФЦ."После запуска карты вакансий МФЦ мы поняли, что такие сервисы очень популярны среди жителей. Объединение всех вакансий из одной сферы на едином ресурсе облегчает поиск работы соискателям, а для работодателей сокращает срок подбора необходимого специалиста. На карте сейчас размещено 1065 вакансий из 53 муниципалитетов, список еженедельно актуализируется", – приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымаря.

https://ria.ru/20201014/dolschiki-1579797958.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)