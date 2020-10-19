https://ria.ru/20201019/tikhanovskaya-1580541600.html

Политолог оценил ультиматум Тихановской белорусским властям

Заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской негативно влияют на начавшийся процесс изменения меры пресечения представителям оппозиции,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:07

2020-10-19T19:07

2020-10-19T19:07

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Заявления экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> негативно влияют на начавшийся процесс изменения меры пресечения представителям оппозиции, заявил политолог Юрий Воскресенский.Десятого октября президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест. В интервью гостелеканалу ОНТ политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения. К настоящему времени известно о четырех участниках данной встречи, кому была изменена мера пресечения.Тихановская ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".Он добавил, что не выводил бы информацию об изменении меры пресечения фигурантам уголовных дел на широкую аудиторию, если бы не прозвучавшие заявления координационного совета. "То, что они делают, это не просто неэтично, а это может, мягко говоря, навредить тем, кто еще находится в СИЗО и хочет оказаться побыстрее дома, в своей постели", – заявил Воскресенский.Как отмечает Sputnik, отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы изменения меры пресечения члену президиума координационного совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, Воскресенский сказал: "Я не могу это комментировать, потому что деструктивные силы пытаются сорвать наш начавшийся с властью диалог".Воскресенский также уточнил, что по состоянию на вторую половину дня 19 октября в СИЗО находятся 7 обвиняемых, принимавших участие во встрече с Александром Лукашенко, которая прошла 10 октября в СИЗО КГБ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестный "марш пенсионеров" в Минске В Минске новый протестный "марш пенсионеров" 2020-10-19T19:07 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире