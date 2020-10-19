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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201019/tikhanovskaya-1580541600.html
Политолог оценил ультиматум Тихановской белорусским властям
Заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской негативно влияют на начавшийся процесс изменения меры пресечения представителям оппозиции,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:07
2020-10-19T19:07
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Заявления экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> негативно влияют на начавшийся процесс изменения меры пресечения представителям оппозиции, заявил политолог Юрий Воскресенский.Десятого октября президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест. В интервью гостелеканалу ОНТ политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения. К настоящему времени известно о четырех участниках данной встречи, кому была изменена мера пресечения.Тихановская ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".Он добавил, что не выводил бы информацию об изменении меры пресечения фигурантам уголовных дел на широкую аудиторию, если бы не прозвучавшие заявления координационного совета. "То, что они делают, это не просто неэтично, а это может, мягко говоря, навредить тем, кто еще находится в СИЗО и хочет оказаться побыстрее дома, в своей постели", – заявил Воскресенский.Как отмечает Sputnik, отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы изменения меры пресечения члену президиума координационного совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, Воскресенский сказал: "Я не могу это комментировать, потому что деструктивные силы пытаются сорвать наш начавшийся с властью диалог".Воскресенский также уточнил, что по состоянию на вторую половину дня 19 октября в СИЗО находятся 7 обвиняемых, принимавших участие во встрече с Александром Лукашенко, которая прошла 10 октября в СИЗО КГБ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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РИА Новости
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Протестный "марш пенсионеров" в Минске
В Минске новый протестный "марш пенсионеров"
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мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Политолог оценил ультиматум Тихановской белорусским властям

19:07 19.10.2020
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской негативно влияют на начавшийся процесс изменения меры пресечения представителям оппозиции, заявил политолог Юрий Воскресенский.
Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест. В интервью гостелеканалу ОНТ политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения. К настоящему времени известно о четырех участниках данной встречи, кому была изменена мера пресечения.
Тихановская ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".

"Были большие планы на эту неделю, но очень плохо эти заявления (экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской – ред.) влияют на мою гуманитарную миссию. Такие процессы требуют тишины", – сказал Воскресенский Sputnik Беларусь.

Он добавил, что не выводил бы информацию об изменении меры пресечения фигурантам уголовных дел на широкую аудиторию, если бы не прозвучавшие заявления координационного совета. "То, что они делают, это не просто неэтично, а это может, мягко говоря, навредить тем, кто еще находится в СИЗО и хочет оказаться побыстрее дома, в своей постели", – заявил Воскресенский.
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Как отмечает Sputnik, отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы изменения меры пресечения члену президиума координационного совета Марии Колесниковой, Воскресенский сказал: "Я не могу это комментировать, потому что деструктивные силы пытаются сорвать наш начавшийся с властью диалог".
Воскресенский также уточнил, что по состоянию на вторую половину дня 19 октября в СИЗО находятся 7 обвиняемых, принимавших участие во встрече с Александром Лукашенко, которая прошла 10 октября в СИЗО КГБ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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