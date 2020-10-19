https://ria.ru/20201019/svyaschenniki-1580432697.html

В РПЦ просят врачей допускать священников к больным COVID-19

Пациенты, проходящие лечение от коронавирусной инфекции в больницах, особенно нуждаются в посещении священников, заявил глава отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:39

2020-10-19T10:39

2020-10-19T10:39

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отдел внешних церковных связей московского патриархата

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Пациенты, проходящие лечение от коронавирусной инфекции в больницах, особенно нуждаются в посещении священников, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя информацию о том, что в ходе второй волны эпидемии в России растет число вызовов священников к людям, которым диагностировали заражение COVID-19."В первую волну было очень много растерянности, в том числе со стороны самих заболевших, со стороны врачей. Я бы не согласился с тем, что вызовов священников к таким больным ранее не было - к сожалению, в то время священнослужителей очень часто просто не допускали к пациентам из-за того, что карантинные меры были очень строгими, а процесс посещения больных не был до конца отлажен", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Он рассказал, что за прошедшее с начала эпидемии время Церковь смогла оперативно подготовить священнослужителей для окормления больных с коронавирусом - эти клирики хорошо разбираются в санитарной и эпидемической тематике, способны полностью защитить себя и тех, кого они посещают. С другой стороны, и врачи сумели убедиться в профессионализме и компетентности этих священнослужителей, отметил архиерей.Входя в "красную зону", то есть отделения, где лежат больные COVID-19, священнослужитель так же, как и медицинский персонал, надевает необходимые средства защиты, включая комбинезон и специальный респиратор. И хотя пациенты видят священника в столь непривычном виде, сохраняется главное - личный контакт с пастырем, возможность исповедоваться священнику, получить причастие, пройти таинство Соборования, в котором читаются молитвы об исцелении болящего, рассказал иерарх."И очень-очень важно, чтобы к людям, которые попадают сейчас в больницы с воспалением легких и другими заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, был беспрепятственный доступ священника, потому что и когда человек болеет, и когда человек готовится к исходу из жизни, если он верующий, для него очень важны молитва Церкви, присутствие священника", - считает Иларион.Он обратился к врачам, руководителям больниц и госпиталей, в которых сейчас находятся коронавирусные больные, с призывом: "Если приглашают священника, пожалуйста, беспрепятственно допускайте его к пациенту, чтобы не лишать больного человека возможности получить духовное утешение, а умирающего - последнего напутствия".

https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580418237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, общество