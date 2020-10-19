https://ria.ru/20201019/sterilizatsiya-1580422017.html
Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
Женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге, была прооперирована по медицинским показаниям, сообщил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:35
2020-10-19T09:35
2020-10-19T09:44
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в "Уктусском пансионате" в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, была прооперирована по медицинским показаниям, сообщил журналистам начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пациентка пансионата рассказывает о случаях принудительной стерилизации, потому что в пансионате нельзя было держать детей. Министерство соцполитики и правоохранительные органы начали проверку информации.Он отметил, что пребывание в самом учреждении и получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Также представитель минсоцполитики подчеркнул, что ему не поступало сообщений от пациентов пансионата о принуждение к медицинским процедурам.Позднее директор " Уктусского пансионата" в Екатеринбурге Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 года процедуру стерилизации добровольно прошли 15 пациенток, все они давали на операцию свое письменное согласиеОна подчеркнула, что специалисты всегда предлагают пациентам альтернативу, но только сами подопечные пансионата могут принять решение об оперативном вмешательстве, которое возможно лишь после их письменного согласия.
https://ria.ru/20200716/1574433207.html
https://ria.ru/20191028/1560293194.html
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екатеринбург
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.
Женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге
, была прооперирована по медицинским показаниям, сообщил журналистам начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пациентка пансионата рассказывает о случаях принудительной стерилизации, потому что в пансионате нельзя было держать детей. Министерство соцполитики и правоохранительные органы начали проверку информации.
"Что касается конкретной женщины, которая записала видеообращение. Да, действительно, этот человек проживает в интернате, проживает здесь более 10 лет. Соответственно, человек характеризуется положительно – добрый, спокойный, ровный человек. То, что касается медицинской составляющей, в личном деле содержится выписка из гинекологического отделения поликлиники №20 о том, что в 2008 году проведена хирургическая стерилизация по медицинским показаниям", - сказал Илларионов.
Он отметил, что пребывание в самом учреждении и получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Также представитель минсоцполитики подчеркнул, что ему не поступало сообщений от пациентов пансионата о принуждение к медицинским процедурам.
Позднее директор " Уктусского пансионата" в Екатеринбурге Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 года процедуру стерилизации добровольно прошли 15 пациенток, все они давали на операцию свое письменное согласие
"Если брать статистику с 2006 года по 2016, то таких людей (прошедших процедуру стерилизации), проживающих здесь, было 15. Из них четыре человека недееспособных", - сказала Верхоланцева.
Она подчеркнула, что специалисты всегда предлагают пациентам альтернативу, но только сами подопечные пансионата могут принять решение об оперативном вмешательстве, которое возможно лишь после их письменного согласия.