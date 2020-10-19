https://ria.ru/20201019/sterilizatsiya-1580422017.html

Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале

Женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге, была прооперирована по медицинским показаниям, сообщил... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:35

2020-10-19T09:35

2020-10-19T09:44

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в "Уктусском пансионате" в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, была прооперирована по медицинским показаниям, сообщил журналистам начальник управления демографического развития и социального обслуживания министерства соцполитики региона Илья Илларионов.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пациентка пансионата рассказывает о случаях принудительной стерилизации, потому что в пансионате нельзя было держать детей. Министерство соцполитики и правоохранительные органы начали проверку информации.Он отметил, что пребывание в самом учреждении и получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Также представитель минсоцполитики подчеркнул, что ему не поступало сообщений от пациентов пансионата о принуждение к медицинским процедурам.Позднее директор " Уктусского пансионата" в Екатеринбурге Ирина Верхоланцева заявила, что с 2006 года процедуру стерилизации добровольно прошли 15 пациенток, все они давали на операцию свое письменное согласиеОна подчеркнула, что специалисты всегда предлагают пациентам альтернативу, но только сами подопечные пансионата могут принять решение об оперативном вмешательстве, которое возможно лишь после их письменного согласия.

https://ria.ru/20200716/1574433207.html

https://ria.ru/20191028/1560293194.html

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екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия