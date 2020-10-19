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https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580486050.html
Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
Около 30% стартапов-резидентов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии, сообщил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:31
2020-10-19T14:31
международный форум «открытые инновации – 2020»
россия
аркадий дворкович
фонд "сколково"
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Около 30% стартапов-резидентов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии, сообщил председатель фонда "Сколково" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Dvorkovich/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Дворкович</a>."Примерно 30% компаний (стартапов "Сколково" - ред.) на самом деле зарабатывают даже больше, чем раньше. Их продукты и услуги оказались в этот период более востребованными. Это медицинские компании, компании, занимающиеся дистанционным образованием, автоматизацией производства, безопасностью", - сказал Дворкович в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации"."Но большинство компаний, конечно, находится в отрицательной зоне, а некоторая часть даже в очень серьезных проблемах", - добавил он.Ранее Дворкович сообщил в интервью РИА Новости, что за первое полугодие 2020 года, по предварительной оценке, совокупная выручка компаний-резидентов "Сколково" превысила 55 миллиардов рублей. За этот период компании получили 96 международных и 304 российских патентов.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".
https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580424029.html
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международный форум «открытые инновации – 2020» , россия, аркадий дворкович, фонд "сколково", экономика

Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии

14:31 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие "Гиперкуба" на территории иннограда "Сколково"
Открытие Гиперкуба на территории иннограда Сколково - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Около 30% стартапов-резидентов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии, сообщил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Примерно 30% компаний (стартапов "Сколково" - ред.) на самом деле зарабатывают даже больше, чем раньше. Их продукты и услуги оказались в этот период более востребованными. Это медицинские компании, компании, занимающиеся дистанционным образованием, автоматизацией производства, безопасностью", - сказал Дворкович в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации".
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет
"Но большинство компаний, конечно, находится в отрицательной зоне, а некоторая часть даже в очень серьезных проблемах", - добавил он.
Ранее Дворкович сообщил в интервью РИА Новости, что за первое полугодие 2020 года, по предварительной оценке, совокупная выручка компаний-резидентов "Сколково" превысила 55 миллиардов рублей. За этот период компании получили 96 международных и 304 российских патентов.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".
Посетители на Московском международном форуме Открытые инновации в Инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 00:25
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Международный форум «Открытые инновации – 2020»РоссияАркадий ДворковичФонд "Сколково"Экономика
 
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