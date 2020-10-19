https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580486050.html

Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии

Около 30% стартапов-резидентов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии, сообщил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:31

2020-10-19T14:31

2020-10-19T14:31

международный форум «открытые инновации – 2020»

россия

аркадий дворкович

фонд "сколково"

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Около 30% стартапов-резидентов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии, сообщил председатель фонда "Сколково" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Dvorkovich/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Дворкович</a>."Примерно 30% компаний (стартапов "Сколково" - ред.) на самом деле зарабатывают даже больше, чем раньше. Их продукты и услуги оказались в этот период более востребованными. Это медицинские компании, компании, занимающиеся дистанционным образованием, автоматизацией производства, безопасностью", - сказал Дворкович в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации"."Но большинство компаний, конечно, находится в отрицательной зоне, а некоторая часть даже в очень серьезных проблемах", - добавил он.Ранее Дворкович сообщил в интервью РИА Новости, что за первое полугодие 2020 года, по предварительной оценке, совокупная выручка компаний-резидентов "Сколково" превысила 55 миллиардов рублей. За этот период компании получили 96 международных и 304 российских патентов.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".

https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580424029.html

https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный форум «открытые инновации – 2020» , россия, аркадий дворкович, фонд "сколково", экономика