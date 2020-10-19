https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580430493.html

Названа сумма совокупной выручки резидентов "Сколково" в первом полугодии

Выручка компаний-резидентов "Сколково" в первом полугодии, по предварительной оценке, превысила 55 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:25

2020-10-19T10:25

2020-10-19T11:50

открытые инновации (форум)

россия

аркадий дворкович

фонд "сколково"

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Выручка компаний-резидентов "Сколково" в первом полугодии, по предварительной оценке, превысила 55 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости председатель <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Dvorkovich/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Дворкович</a>.По итогам 2019 года совокупная выручка стартапов фонда "Сколково" выросла на 24,2%, до 111,6 миллиарда рублей. Эта цифра включает в себя показатели исследовательских центров-партнеров."За первое полугодие этого года, по предварительной оценке, совокупная выручка компаний-резидентов "Сколково" превысила 55 миллиардов рублей. Отмечу, что компании за этот период получили 96 международных и 304 российских патентов", - сказал он в рамках московского международного форума "Открытые инновации"."Мы ожидаем, что по итогам 2020 года будет небольшой спад по отношению к цифрам 2019 года из-за влияния пандемии", - добавил он.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".<strong><a href="https://ria.ru/20201019/dvorkovich-1580432913.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича >></a></strong>

https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580424029.html

https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытые инновации (форум), россия, аркадий дворкович, фонд "сколково", экономика