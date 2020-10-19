https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580424029.html
Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет
Эффективность работы фонда "Сколково" за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:46
2020-10-19T09:46
2020-10-19T11:49
открытые инновации (форум)
россия
аркадий дворкович
сколково
фонд "сколково"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155535/92/1555359251_0:189:2711:1714_1400x0_80_0_0_cba35da3e4ce943be8cacf96807f7d68.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Эффективность работы <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель фонда "Сколково" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Dvorkovich/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Дворкович</a>."Судить, в конечном счете, лучше тем, кто пользуется результатами этой работы, но цифры говорят сами за себя. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства, всё это было только в зачаточном состоянии. Сейчас в "Сколково" работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране", - отметил Дворкович.Еще один показатель успеха, по его словам, финансовая отдача. "Многие наши компании зарабатывают деньги своим трудом, талантом, на основе своих идей. Выручка компаний "Сколково" по итогам 2019 года составила более 111 миллиардов рублей, темп прироста составил 45%. За весь период суммарная выручка составила более 400 миллиардов рублей, общая сумма выданных грантов превысила 15 миллиардов рублей", - напомнил он."Третий успех – развитие сильнейшего исследовательского университета "<a href="http://ria.ru/organization_Skoltekh/" target="_blank" data-auto="true">Сколтех</a>", уже завоевавшего серьезную академическую репутацию как в России, так и за рубежом", - добавил председатель фонда.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".<strong><a href="https://ria.ru/20201019/dvorkovich-1580432913.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича >></a></strong>
https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/92/1555359251_88:0:2623:1901_1400x0_80_0_0_69f3d9334b9e179c1fd9be9eb8b8b30a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытые инновации (форум), россия, аркадий дворкович, сколково, фонд "сколково", экономика
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Эффективность работы фонда "Сколково"
за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
.
"Высоко оцениваю. Может быть, до пятерки с плюсом не дотянули, но думаю, что твердую четверку точно можно поставить", - сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность работы фонда за последние 10 лет.
"Судить, в конечном счете, лучше тем, кто пользуется результатами этой работы, но цифры говорят сами за себя. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства, всё это было только в зачаточном состоянии. Сейчас в "Сколково" работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране", - отметил Дворкович.
Еще один показатель успеха, по его словам, финансовая отдача. "Многие наши компании зарабатывают деньги своим трудом, талантом, на основе своих идей. Выручка компаний "Сколково" по итогам 2019 года составила более 111 миллиардов рублей, темп прироста составил 45%. За весь период суммарная выручка составила более 400 миллиардов рублей, общая сумма выданных грантов превысила 15 миллиардов рублей", - напомнил он.
"Третий успех – развитие сильнейшего исследовательского университета "Сколтех
", уже завоевавшего серьезную академическую репутацию как в России, так и за рубежом", - добавил председатель фонда.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".