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https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580424029.html
Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет
Эффективность работы фонда "Сколково" за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:46
2020-10-19T11:49
открытые инновации (форум)
россия
аркадий дворкович
сколково
фонд "сколково"
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Эффективность работы <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель фонда "Сколково" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Dvorkovich/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Дворкович</a>."Судить, в конечном счете, лучше тем, кто пользуется результатами этой работы, но цифры говорят сами за себя. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства, всё это было только в зачаточном состоянии. Сейчас в "Сколково" работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране", - отметил Дворкович.Еще один показатель успеха, по его словам, финансовая отдача. "Многие наши компании зарабатывают деньги своим трудом, талантом, на основе своих идей. Выручка компаний "Сколково" по итогам 2019 года составила более 111 миллиардов рублей, темп прироста составил 45%. За весь период суммарная выручка составила более 400 миллиардов рублей, общая сумма выданных грантов превысила 15 миллиардов рублей", - напомнил он."Третий успех – развитие сильнейшего исследовательского университета "<a href="http://ria.ru/organization_Skoltekh/" target="_blank" data-auto="true">Сколтех</a>", уже завоевавшего серьезную академическую репутацию как в России, так и за рубежом", - добавил председатель фонда.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".<strong><a href="https://ria.ru/20201019/dvorkovich-1580432913.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html
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открытые инновации (форум), россия, аркадий дворкович, сколково, фонд "сколково", экономика

Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет

09:46 19.10.2020 (обновлено: 11:49 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Эффективность работы фонда "Сколково" за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Высоко оцениваю. Может быть, до пятерки с плюсом не дотянули, но думаю, что твердую четверку точно можно поставить", - сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность работы фонда за последние 10 лет.
"Судить, в конечном счете, лучше тем, кто пользуется результатами этой работы, но цифры говорят сами за себя. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства, всё это было только в зачаточном состоянии. Сейчас в "Сколково" работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране", - отметил Дворкович.
Посетители на Московском международном форуме Открытые инновации в Инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 00:25
Международный форум "Открытые инновации"
Еще один показатель успеха, по его словам, финансовая отдача. "Многие наши компании зарабатывают деньги своим трудом, талантом, на основе своих идей. Выручка компаний "Сколково" по итогам 2019 года составила более 111 миллиардов рублей, темп прироста составил 45%. За весь период суммарная выручка составила более 400 миллиардов рублей, общая сумма выданных грантов превысила 15 миллиардов рублей", - напомнил он.
"Третий успех – развитие сильнейшего исследовательского университета "Сколтех", уже завоевавшего серьезную академическую репутацию как в России, так и за рубежом", - добавил председатель фонда.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".
Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича >>
 
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Открытые инновации (форум)РоссияАркадий ДворковичСколковоФонд "Сколково"Экономика
 
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