https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580416450.html

Эксперт "Сколково" рассказал, как вырастить из стартапа мирового лидера

Российский стартап может превратиться в глобальную корпорацию, как, например, китайская Huawei за счет постоянного развития на мировых рынках, участия в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:56

2020-10-19T08:56

2020-10-19T08:56

huawei technologies

европа

фонд "сколково"

сша

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российский стартап может превратиться в глобальную корпорацию, как, например, китайская <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> за счет постоянного развития на мировых рынках, участия в международных конференциях и получения зарубежного финансирования, заявил в интервью РИА Новости член совета директоров <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a>, председатель совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.Он привел в пример историю компании Huawei: ее стартовый капитал составил 21 тысячу юаней, однако власти страны, заинтересовавшись стартапом, стали всячески способствовать ее развитию и становлению как глобального лидера."Одним из главных преимуществ Huawei являются R&D-исследования, кроме того, компания долго время придерживалась агрессивной экспансивной политики. Многие думают, что Huawei стала гигантом в последние годы, но на самом деле они уже 15 лет работают в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и открывают представительства по всему миру, в том числе в маленькой Финляндии", - сообщил Вильякайнен в рамках московского международного форума "Открытые инновации".В первую очередь, эксперт советует инвестировать в технологии с экспортным потенциалом, создавать глобальных лидеров, реализуя программы по продвижению за рубежом. "Только так можно создать что-то международное и глобально известное. ... Конечно, можно сперва поработать на известности компании в РФ, затем в Европе, а затем во всем мире. Но важно понимать, что твоя команда, твои инновации и твоя компания должны быть лучшими не только в России, но и во всем мире", - считает он.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.

https://ria.ru/20201005/finansirovanie-1578226339.html

https://realty.ria.ru/20201006/medklaster-1578447033.html

https://realty.ria.ru/20200923/khadassa-1577664902.html

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европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

huawei technologies, европа, фонд "сколково", сша, технологии, экономика