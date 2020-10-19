Эксперт "Сколково" рассказал, как вырастить из стартапа мирового лидера
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский стартап может превратиться в глобальную корпорацию, как, например, китайская Huawei за счет постоянного развития на мировых рынках, участия в международных конференциях и получения зарубежного финансирования, заявил в интервью РИА Новости член совета директоров фонда "Сколково", председатель совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.
Он привел в пример историю компании Huawei: ее стартовый капитал составил 21 тысячу юаней, однако власти страны, заинтересовавшись стартапом, стали всячески способствовать ее развитию и становлению как глобального лидера.
"Одним из главных преимуществ Huawei являются R&D-исследования, кроме того, компания долго время придерживалась агрессивной экспансивной политики. Многие думают, что Huawei стала гигантом в последние годы, но на самом деле они уже 15 лет работают в Европе и США и открывают представительства по всему миру, в том числе в маленькой Финляндии", - сообщил Вильякайнен в рамках московского международного форума "Открытые инновации".
"Самый лучший продукт не продаст себя на международном рынке, для этого нужно заниматься глобальным развитием, иметь многоязычную команду, участвовать в конференциях, выставках, получать финансирование не только на внутреннем, но и на внешних рынках, размещая, например, акции на биржах. И только тогда компания сможет получить международную известность, а с ней и высокие продажи", - добавил он.
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В первую очередь, эксперт советует инвестировать в технологии с экспортным потенциалом, создавать глобальных лидеров, реализуя программы по продвижению за рубежом. "Только так можно создать что-то международное и глобально известное. ... Конечно, можно сперва поработать на известности компании в РФ, затем в Европе, а затем во всем мире. Но важно понимать, что твоя команда, твои инновации и твоя компания должны быть лучшими не только в России, но и во всем мире", - считает он.
"В России очень сильное научное сообщество, это родина выдающихся математиков и физиков, поэтому имеет смысл вкладывать в искусственный интеллект, роботизацию. Еще агротех - Россия является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции, и развитие агротехнического комплекса позволит ей стать мировым лидером", - отметил Вильякайнен.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.
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