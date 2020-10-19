Онлайн-конференция о мерах по укреплению института семьи в РФ
09:35 19.10.2020 (обновлено: 15:01 19.10.2020)
20 октября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Укрепление института семьи: законодательные инициативы сенаторов".
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Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МИЗУЛИНА;
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Маргарита ПАВЛОВА;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор ЛУКЬЯНОВ;
- председатель Попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" Елена МИЛЬСКАЯ;
- эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна ШВАБАУЭР.
В настоящий момент в Государственной Думе РФ рассматривается пакет из 3 законопроектов, внесенных летом этого года и направленных на укрепление института семьи. Какова суть законодательных инициатив? Как велась работа над ними? Каковы итоги предварительного рассмотрения законопроектов в субъектах Российской Федерации? Какие меры позволят не допустить незаконного и необоснованного вмешательства во внутренние дела семьи? Каковы главные принципы в вопросах устройства детей, оставшихся без попечения родителей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МИЗУЛИНА;
- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Маргарита ПАВЛОВА;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор ЛУКЬЯНОВ;
- председатель Попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" Елена МИЛЬСКАЯ;
- эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна ШВАБАУЭР.
В настоящий момент в Государственной Думе РФ рассматривается пакет из 3 законопроектов, внесенных летом этого года и направленных на укрепление института семьи. Какова суть законодательных инициатив? Как велась работа над ними? Каковы итоги предварительного рассмотрения законопроектов в субъектах Российской Федерации? Какие меры позволят не допустить незаконного и необоснованного вмешательства во внутренние дела семьи? Каковы главные принципы в вопросах устройства детей, оставшихся без попечения родителей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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