https://ria.ru/20201019/semya-1580422165.html

Онлайн-конференция о мерах по укреплению института семьи в РФ

20 октября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Укрепление института семьи: законодательные инициативы сенаторов".

2020-10-19T09:35

2020-10-19T09:35

2020-10-19T15:01

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1580422165.jpg?1603108873

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201020/952942426.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МИЗУЛИНА;<br>- член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА;<br>- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Маргарита ПАВЛОВА;<br>- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор ЛУКЬЯНОВ;<br>- председатель Попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" Елена МИЛЬСКАЯ;<br>- эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна ШВАБАУЭР.<br><br>В настоящий момент в Государственной Думе РФ рассматривается пакет из 3 законопроектов, внесенных летом этого года и направленных на укрепление института семьи. Какова суть законодательных инициатив? Как велась работа над ними? Каковы итоги предварительного рассмотрения законопроектов в субъектах Российской Федерации? Какие меры позволят не допустить незаконного и необоснованного вмешательства во внутренние дела семьи? Каковы главные принципы в вопросах устройства детей, оставшихся без попечения родителей?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы