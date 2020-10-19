https://ria.ru/20201019/rekonstruktsiya-1580462751.html

Бирюков: две электроподстанции реконструируют в Новой Москве до января

До конца года энергетики реконструируют две высоковольтные подстанции в ТиНАО, что позволит повысить их надежность и избежать возможных нештатных ситуаций,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:43

2020-10-19T12:43

2020-10-19T12:43

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тинао

петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> До конца года энергетики реконструируют две высоковольтные подстанции в <a href="http://ria.ru/location_TiNAO/" target="_blank" data-auto="true">ТиНАО</a>, что позволит повысить их надежность и избежать возможных нештатных ситуаций, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время в ТиНАО ведется реконструкция высоковольтной подстанции "Десна". Она была введена в работу в 1975 году, поэтому ее основное и вспомогательное электрооборудование уже устарело."В ходе модернизации энергетики применяют цифровые технологии и устанавливают современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией", — подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате реконструкции подстанции "Десна" будет повышена надежность электроснабжения более 70 тысяч потребителей, социальных и инфраструктурных объектов поселения Воскресенское и <a href="http://ria.ru/location_Troick/" target="_blank" data-auto="true">Троицка</a>. Завершить модернизацию подстанции планируется до конца года.Он также отметил, что уже завершена комплексная реконструкция подстанции "Летово" в поселении Сосенское."Работы по модернизации оборудования проводились поэтапно и планировались таким образом, чтобы избежать перерывов в электроснабжении потребителей", — подчеркнул Бирюков.По его словам, реконструкция позволила почти в два раза повысить надежность подстанции, которая обеспечивает электроэнергией более 62 тысяч жителей Новомосковского административного округа, социально значимые и инфраструктурные объекты поселений Сосенское и Десеновское.

https://ria.ru/20201012/biryukov-1579380260.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тинао, петр бирюков