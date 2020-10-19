https://ria.ru/20201019/qr-kod-1580454120.html

В Москве заработала система QR-кодов для ночных заведений

Система чек-инов в заведениях, открытых после полуночи, заработала в Москве, вход для посетителей и сотрудников только при условии регистрации телефона. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:09

2020-10-19T12:09

2020-10-19T14:43

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сергей собянин

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общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Система чек-инов в заведениях, открытых после полуночи, заработала в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, вход для посетителей и сотрудников только при условии регистрации телефона.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.Система начала работать с 12.00 понедельника, к этому моменту предприятия, к которым относятся данные требования, должны были оформить уникальный QR-код для каждого заведения. Владельцы сети заведений должны оформлять отдельный код по каждому из адресов сети. Код должен быть размещен на входе в заведение.Отмечаться на входе придется в любое время суток, в том числе днем. За отсутствие QR-кода на входе штраф к заведению будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей. При этом посетителей, которые будут находиться в заведении без кода, штрафовать не будут.Как сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>, QR-коды для регистрации посетителей уже получили более 500 заведений Москвы. Эксперимент продлится до 1 ноября. Дальнейшее распространение системы на другие предприятия будет зависеть от того, как она будет работать на ночных заведениях и как себя зарекомендует.Чтобы зарегистрироваться на входе по QR-коду, надо его отсканировать, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Подтверждение отобразится на экране. Для регистрации по смс нужно отправить смс на номер 7377, подтверждение придет ответным сообщением. Его надо показать на входе.А что на практикеКорреспондент РИА Новости обошла несколько заведений в центре Москвы, работающих допоздна, чтобы посмотреть, работает ли система. Утром QR-кодов еще видно не было, но к 12.00 заведения начали открываться, и на дверях стали появляться плакаты и листки с кодами для регистрации. Каждый оформляет код по-своему. Кто-то распечатывает страницу с mos.ru, а кто-то делает яркий плакат с кодом.В круглосуточном баре-ресторане на Мясницкой, наоборот, на всякий случай код разместили еще в субботу. "Мы все сделали заранее, еще в субботу все повесили, вдруг не получилось бы в последний момент, да и у нас много постоянных посетителей, мы и их информировали", - рассказывает менеджер заведения Владимир.По его словам, с получением кода проблем не возникло, получили его буквально за несколько минут. "Это удобная вещь, я считаю, будет видно, кто заболел, так будет меньше заражений. И это лучше, чем закрытие, не пострадает бизнес", - сказал Владимир.При этом в другом круглосуточном баре, где проходят дискотеки, о том, что система уже начала работать, узнали только от корреспондента РИА Новости. Код на входе висит, но даже на плакате ошибочно написано, что "чекиниться" нужно именно с 0.00 до шести утра.Она добавила, что посетители еще в выходные начали звонить с вопросами про наличие кода. По ее словам, введение такой системы может повлиять на количество посетителей. "Я думаю, конечно, в любом случае. Много кто не захочет заморачиваться или подумают, мол, я один раз схожу, а потом окажется, что все заражены", - сказала Татьяна.Сотрудники другого заведения в центре Москвы рассказали, что утром пытались протестировать систему на себе. "Мы повесили код еще ночью, а утром решили протестировать, но ничего не получилось, выпала ошибка, было написано, что система начинает работать только с 12.00", - рассказывает сотрудник одного из пивных баров.Но далеко не все бары подготовились заранее. Большинство заведений в центре воспользовались тем, что работают допоздна только по пятницам и субботам. "Мы пока не оформляли, да. Мы после 12 ночи работаем только по пятницам, субботам, ближе к концу недели сделаем", - рассказали сотрудники одного из баров.Сотрудники ряда заведений и вовсе оказались не в курсе нововведения. Так, сотрудники караоке-клуба в центре города не смогли ответить, почему у них нет кода, и будут ли они вообще его делать. А в баре у общественного пространства "Яма", который тоже не вывесил у себя код, несмотря на свой график работы, сообщили, что ждут дневного собрания, на котором, возможно, им что-то про это расскажут.При этом ни в одном из посещенных после 12.00 заведений никто не заставлял корреспондента РИА Новости пройти регистрацию сразу при входе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/qr-kod-1580412193.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/kod-1579930389.html

https://ria.ru/20200812/1575673768.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/qr-kod-1577010647.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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