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Бизнес-навигатор МСП помог агрокооперативу открыть новый магазин

Портал Бизнес-навигатора МСП помог сельскохозяйственному потребительскому кооперативу из Калининградской области открыть новый магазин для реализации фермерской РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:40

2020-10-19T13:40

2020-10-19T13:40

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Портал Бизнес-навигатора МСП помог сельскохозяйственному потребительскому кооперативу из <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> открыть новый магазин для реализации фермерской продукции, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>.При помощи Портала для кооператива было найдено подходящее помещение, произведена оценка спроса и предложения, а также конкурентной среды. Четвертый по счету магазин предприятия открыл двери для посетителей в сентябре этого года, уточняется в сообщении. По данным пресс-службы, собственные магазины, объединенные под названием "Фруктомания", позволяют кооперативу расширить сбыт своей продукции.Сельхозкооператив объединяет 29 членов и занимается выращиванием, хранением, переработкой и реализацией овощей – картофеля, моркови, свеклы, капусты, кабачков, патиссонов. По запросу собственного производства выращивают фенхель, мангольд, корневой и листовой сельдерей. Кооператив также занимается засолкой овощей и производит сухофрукты из продукции, выращенной в Калининградской области.Пресс-служба напоминает, что на Портале Бизнес-навигатора МСП также можно узнать о мерах поддержки сельхозкооперативов и фермеров-членов сельхозкооперативов, реализуемых Корпорацией МСП, найти информацию о каналах сбыта сельхозпродукции, получить информацию по закупкам, проверить контрагентов на благонадежность и получить финансовую поддержку, напомнили в пресс-службе.<a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, является одним из уполномоченных банков по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ. В рамках данной программы представители сельскохозяйственной отрасли могут получить кредитную поддержку по ставке до 5% годовых.

https://ria.ru/20201008/bank-1578788917.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика