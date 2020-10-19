https://ria.ru/20201019/mks-1580563883.html

В российском сегменте МКС вновь отказала система получения кислорода

Отказ туалета и системы получения кислорода, задымление пылесоса произошли на российском сегменте Международной космической станции, следует из переговоров... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T22:48

2020-10-19T22:48

2020-10-19T22:55

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

cygnus

наса

россия

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Отказ туалета и системы получения кислорода, задымление пылесоса произошли на российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Электрон" снова отказал", - сообщил космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> специалисту центра управления полетами.Специалист сказал, что у инженеров есть подозрения на связь этого отказа со стыковкой кабелей <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a> в другой части российского модуля "Звезда".Позже экипаж также доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле "Звезда".В ответ специалист предположил, что в системе может быть пузырь.Ранее сообщалось, что российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня.В американском сегменте МКС имеется система получения кислорода. Отказы систем получения кислорода на МКС случаются, но на станции имеются запасы кислорода.Также сообщалось о том, что российский туалет в модуле "Звезда" отказал 11 октября, его ввели в строй на следующий день.Ещё один туалет российского производства находится на американском сегменте МКС. Кроме того, имеются туалеты на кораблях "Союз" и готовый к установке новый туалет американского производства, который привез в октябре грузовой корабль <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201019/treschina-1580493363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/mks-1580033781.html

https://ria.ru/20201014/rekord-1579729882.html

Кот на дереве Как и вся космонавтика в стране 56

Кот на дереве Российский модуль похоже разваливается окончательно 50

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россия

земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, cygnus, наса, россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука