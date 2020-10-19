https://ria.ru/20201019/miet-1580077109.html
Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
Математическую модель и техническую схему неинвазивного глюкометра – прибора, который поможет улучшить жизнь больных диабетом – предложили молодые ученые... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:00
2020-10-19T09:00
2020-10-19T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
национальный исследовательский университет «миэт»
открытия - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580176590_0:174:2560:1614_1400x0_80_0_0_766fd4250d26bce3081417ff08e5b931.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. </strong>Математическую модель и техническую схему неинвазивного глюкометра – прибора, который поможет улучшить жизнь больных диабетом – предложили молодые ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ). Устройство позволит безболезненно и безопасно определять концентрацию глюкозы в крови в автоматическом режиме. Результаты исследования <a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/9039005" target="_blank">опубликованы в сборнике</a> Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering.Сахарным диабетом, по словам ученых, страдают сотни миллионов людей по всему миру. При диабете 1-го типа происходит дисфункция поджелудочной железы, им болеют дети и молодые люди. Диабет 2-го типа — гормональная дисфункция, как правило, им болеют люди в возрасте. Для расчета дозы инсулина многим больным необходим непрерывный контроль "уровня сахара", то есть концентрации глюкозы в крови.Существующие системы контроля концентрации глюкозы либо ставятся под кожу на несколько дней, либо требуют регулярного забора проб крови. Их применение болезненно и несет риск инфекции, поэтому, подчеркнули ученые НИУ МИЭТ, во всем мире есть огромный спрос на безопасное и безболезненное устройство, не требующее проколов кожи. Приборы такого типа называют неинвазивными глюкометрами.Исследования в данной области ведутся многими научными центрами, однако в свободной продаже подобных устройств до сих пор нет. Метод неинвазивного контроля уровня глюкозы, придуманный специалистами НИУ МИЭТ, недавно прошел успешные испытания на животных.Идея, предложенная учеными НИУ МИЭТ, заключается в использовании миниатюрного инфракрасного лазера с длиной волны 1600 нм. Облучая кожу, излучение проходит на несколько миллиметров в ткани, где отражается от внутренних клеточных структур."Частью веществ, содержащихся в коже, такое излучение почти не поглощается, а среди тех, которые его заметно поглощают, лишь глюкоза меняет свое содержание в крови в течение суток. Таким образом, наблюдая в динамике за тем, насколько ослабевает отраженное излучение, мы можем установить изменения уровня глюкозы", – объяснил Кирилл Пожар.Себестоимость устройства, по словам создателей, не будет превышать нескольких десятков тысяч рублей.Устройство такого типа уже испытывается в качестве датчика глюкозы в носимом аппарате "Искусственная почка", разрабатываемом также в НИУ МИЭТ. В перспективе, уверены ученые, на основе неинвазивного глюкометра удастся создать комплексную автоматизированную систему инсулинотерапии – "Искусственную поджелудочную железу".В дальнейшем ученые планируют продолжить теоретические и экспериментальные исследования распространения излучения в биологических тканях для повышения точности анализа.
https://ria.ru/20191114/1560911535.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580176590_188:0:2464:1707_1400x0_80_0_0_b600253df18bb5ac3811971b0196c4d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский университет «миэт», открытия - риа наука
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Математическую модель и техническую схему неинвазивного глюкометра – прибора, который поможет улучшить жизнь больных диабетом – предложили молодые ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ). Устройство позволит безболезненно и безопасно определять концентрацию глюкозы в крови в автоматическом режиме. Результаты исследования опубликованы в сборнике
Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering.
Сахарным диабетом, по словам ученых, страдают сотни миллионов людей по всему миру. При диабете 1-го типа происходит дисфункция поджелудочной железы, им болеют дети и молодые люди. Диабет 2-го типа — гормональная дисфункция, как правило, им болеют люди в возрасте. Для расчета дозы инсулина многим больным необходим непрерывный контроль "уровня сахара", то есть концентрации глюкозы в крови.
Существующие системы контроля концентрации глюкозы либо ставятся под кожу на несколько дней, либо требуют регулярного забора проб крови. Их применение болезненно и несет риск инфекции, поэтому, подчеркнули ученые НИУ МИЭТ, во всем мире есть огромный спрос на безопасное и безболезненное устройство, не требующее проколов кожи. Приборы такого типа называют неинвазивными глюкометрами.
Исследования в данной области ведутся многими научными центрами, однако в свободной продаже подобных устройств до сих пор нет. Метод неинвазивного контроля уровня глюкозы, придуманный специалистами НИУ МИЭТ, недавно прошел успешные испытания на животных.
"Мы нашли оптимальные характеристики измерительной системы для точного определения концентрации глюкозы в крови. Это позволит разработать новые оптические элементы для носимого неинвазивного глюкометра. В готовом коммерческом варианте наше устройство будет представлять собой браслет ненамного больше фитнес-трекера", — рассказал доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Кирилл Пожар.
Идея, предложенная учеными НИУ МИЭТ, заключается в использовании миниатюрного инфракрасного лазера с длиной волны 1600 нм. Облучая кожу, излучение проходит на несколько миллиметров в ткани, где отражается от внутренних клеточных структур.
"Частью веществ, содержащихся в коже, такое излучение почти не поглощается, а среди тех, которые его заметно поглощают, лишь глюкоза меняет свое содержание в крови в течение суток. Таким образом, наблюдая в динамике за тем, насколько ослабевает отраженное излучение, мы можем установить изменения уровня глюкозы", – объяснил Кирилл Пожар.
Себестоимость устройства, по словам создателей, не будет превышать нескольких десятков тысяч рублей.
Устройство такого типа уже испытывается в качестве датчика глюкозы в носимом аппарате "Искусственная почка", разрабатываемом также в НИУ МИЭТ. В перспективе, уверены ученые, на основе неинвазивного глюкометра удастся создать комплексную автоматизированную систему инсулинотерапии – "Искусственную поджелудочную железу".
В дальнейшем ученые планируют продолжить теоретические и экспериментальные исследования распространения излучения в биологических тканях для повышения точности анализа.