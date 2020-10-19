https://ria.ru/20201019/meropriyatiya-1580510375.html

Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия до 7 ноября

Власти Московской области запретили работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:24

2020-10-19T16:24

2020-10-19T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Власти Московской области запретили работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/massovye-meroprijatija-zapretjat-v-podmoskove-do-7-nojabrja/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на постановление правительства Подмосковья.Уточняется, что запрет на работу выставок, а также проведение культурных и спортивных мероприятий начнет действовать в регионе с 21 октября. Ограничение не будет распространяться на спортивные соревнования и тренировки, которые проходят без участия зрителей.Помимо прочего, разрешены прогулки по территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Также начиная с указанной даты работники торговых центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров, и общепитов должны измерять температуру посетителям. Люди с высокой температурой не смогут зайти в ТРЦ.

Алексей Иванов Похоже нас нас теперь каждый год будет ждать новый приступ маразма от роста сезонного заболевания гриппом.. 85

Пров Агиценович Зак А это не приступ. Это пандемия. Маразма 66

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)