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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201019/meropriyatiya-1580510375.html
Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия до 7 ноября
Власти Московской области запретили работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:24
2020-10-19T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19&nbsp;окт — РИА Новости.&nbsp;</strong>Власти Московской области запретили работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/massovye-meroprijatija-zapretjat-v-podmoskove-do-7-nojabrja/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на постановление правительства Подмосковья.Уточняется, что запрет на работу выставок, а также проведение культурных и спортивных мероприятий начнет действовать в регионе с 21 октября. Ограничение не будет распространяться на спортивные соревнования и тренировки, которые проходят без участия зрителей.Помимо прочего, разрешены прогулки по территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Также начиная с указанной даты работники торговых центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров, и общепитов должны измерять температуру посетителям. Люди с высокой температурой не смогут зайти в ТРЦ.
Похоже нас нас теперь каждый год будет ждать новый приступ маразма от роста сезонного заболевания гриппом..
85
А это не приступ. Это пандемия. Маразма
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия до 7 ноября

16:24 19.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители на музыкальном фестивале
Зрители на музыкальном фестивале - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Власти Московской области запретили работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщил телеканал "360" со ссылкой на постановление правительства Подмосковья.
Уточняется, что запрет на работу выставок, а также проведение культурных и спортивных мероприятий начнет действовать в регионе с 21 октября. Ограничение не будет распространяться на спортивные соревнования и тренировки, которые проходят без участия зрителей.
Помимо прочего, разрешены прогулки по территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Также начиная с указанной даты работники торговых центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров, и общепитов должны измерять температуру посетителям. Люди с высокой температурой не смогут зайти в ТРЦ.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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