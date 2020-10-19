https://ria.ru/20201019/meropriyatiya-1580510375.html
Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия до 7 ноября
Власти Московской области запретили работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:24
2020-10-19T16:24
2020-10-19T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Власти Московской области запретили работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября по причине распространения коронавирусной инфекции, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/massovye-meroprijatija-zapretjat-v-podmoskove-do-7-nojabrja/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на постановление правительства Подмосковья.Уточняется, что запрет на работу выставок, а также проведение культурных и спортивных мероприятий начнет действовать в регионе с 21 октября. Ограничение не будет распространяться на спортивные соревнования и тренировки, которые проходят без участия зрителей.Помимо прочего, разрешены прогулки по территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Также начиная с указанной даты работники торговых центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров, и общепитов должны измерять температуру посетителям. Люди с высокой температурой не смогут зайти в ТРЦ.
Алексей Иванов
Похоже нас нас теперь каждый год будет ждать новый приступ маразма от роста сезонного заболевания гриппом..
85
Пров Агиценович Зак
А это не приступ. Это пандемия. Маразма
66
2
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)