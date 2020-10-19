https://ria.ru/20201019/mediki-1580520805.html

Кубань направит 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам

Власти Краснодарского края направят 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам в 2021 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:10

2020-10-19T17:10

2020-10-19T17:10

краснодарский край

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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> направят 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам в 2021 году, сообщает администрация региона.Как отметил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> на совещании по социально-экономическому развитию региона, повышение качества оказания медуслуг – одна из основных задач, которую предстоит решать в соцсфере. По данным администрации, благодаря программам "Земский доктор", "Земский фельдшер" в небольшие населенные пункты планируется привлечь около 500 медиков.Отмечается, что до конца текущего года будет приобретено около 80 квартир, уже проводятся необходимые закупочные процедуры. "О проблемах в этом направлении мне постоянно пишут жители. Необходимо продолжить ремонтировать сельские больницы и поликлиники, строить офисы врачей общей практики, ФАПы. Особое внимание – решению кадрового вопроса, особенно на селе", – подчеркнул губернатор.Кроме того, Кондратьев поручил подготовить отдельное совещание по вопросам строительства поликлиник. Нехватка таких объектов особенно ощущается в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> и Краснодаре. Главам территории поручено уже сейчас найти походящие участки для строительства, отметили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20201019/gelendzhik-1580496108.html

https://realty.ria.ru/20201019/reforma-1580493543.html

краснодар

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - недвижимость, вениамин кондратьев, краснодар, сочи, краснодарский край, общество