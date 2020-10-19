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Краснодарский край
https://ria.ru/20201019/mediki-1580520805.html
Кубань направит 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам
Власти Краснодарского края направят 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам в 2021 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:10
2020-10-19T17:10
краснодарский край
новости - недвижимость
вениамин кондратьев
краснодар
сочи
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> направят 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам в 2021 году, сообщает администрация региона.Как отметил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> на совещании по социально-экономическому развитию региона, повышение качества оказания медуслуг – одна из основных задач, которую предстоит решать в соцсфере. По данным администрации, благодаря программам "Земский доктор", "Земский фельдшер" в небольшие населенные пункты планируется привлечь около 500 медиков.Отмечается, что до конца текущего года будет приобретено около 80 квартир, уже проводятся необходимые закупочные процедуры. "О проблемах в этом направлении мне постоянно пишут жители. Необходимо продолжить ремонтировать сельские больницы и поликлиники, строить офисы врачей общей практики, ФАПы. Особое внимание – решению кадрового вопроса, особенно на селе", – подчеркнул губернатор.Кроме того, Кондратьев поручил подготовить отдельное совещание по вопросам строительства поликлиник. Нехватка таких объектов особенно ощущается в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> и Краснодаре. Главам территории поручено уже сейчас найти походящие участки для строительства, отметили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20201019/gelendzhik-1580496108.html
https://realty.ria.ru/20201019/reforma-1580493543.html
краснодар
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новости - недвижимость, вениамин кондратьев, краснодар, сочи, краснодарский край, общество

Кубань направит 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам

17:10 19.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам в 2021 году, сообщает администрация региона.
Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев на совещании по социально-экономическому развитию региона, повышение качества оказания медуслуг – одна из основных задач, которую предстоит решать в соцсфере. По данным администрации, благодаря программам "Земский доктор", "Земский фельдшер" в небольшие населенные пункты планируется привлечь около 500 медиков.
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"Активно работаем с субсидиями медикам на приобретение и аренду жилья. На этот год было 200 миллионов, на следующий год запланировано 300 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Анны Миньковой.
Отмечается, что до конца текущего года будет приобретено около 80 квартир, уже проводятся необходимые закупочные процедуры. "О проблемах в этом направлении мне постоянно пишут жители. Необходимо продолжить ремонтировать сельские больницы и поликлиники, строить офисы врачей общей практики, ФАПы. Особое внимание – решению кадрового вопроса, особенно на селе", – подчеркнул губернатор.
Кроме того, Кондратьев поручил подготовить отдельное совещание по вопросам строительства поликлиник. Нехватка таких объектов особенно ощущается в Сочи и Краснодаре. Главам территории поручено уже сейчас найти походящие участки для строительства, отметили в ведомстве.
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Краснодарский крайНовости - НедвижимостьВениамин КондратьевКраснодарСочиКраснодарский крайОбщество
 
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