Кубань направит 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят 300 миллионов рублей на приобретение жилья медикам в 2021 году, сообщает администрация региона.
Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев на совещании по социально-экономическому развитию региона, повышение качества оказания медуслуг – одна из основных задач, которую предстоит решать в соцсфере. По данным администрации, благодаря программам "Земский доктор", "Земский фельдшер" в небольшие населенные пункты планируется привлечь около 500 медиков.
"Активно работаем с субсидиями медикам на приобретение и аренду жилья. На этот год было 200 миллионов, на следующий год запланировано 300 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Анны Миньковой.
Отмечается, что до конца текущего года будет приобретено около 80 квартир, уже проводятся необходимые закупочные процедуры. "О проблемах в этом направлении мне постоянно пишут жители. Необходимо продолжить ремонтировать сельские больницы и поликлиники, строить офисы врачей общей практики, ФАПы. Особое внимание – решению кадрового вопроса, особенно на селе", – подчеркнул губернатор.
Кроме того, Кондратьев поручил подготовить отдельное совещание по вопросам строительства поликлиник. Нехватка таких объектов особенно ощущается в Сочи и Краснодаре. Главам территории поручено уже сейчас найти походящие участки для строительства, отметили в ведомстве.