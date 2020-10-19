https://ria.ru/20201019/maldivy-1580485917.html

Эксперты рассказали, когда могут подешеветь туры на Мальдивы

Туроператоры рассказали, когда могут подешеветь туры на Мальдивы, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:19

2020-10-19T17:19

2020-10-19T17:20

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

мале

куба

стамбул

оаэ

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, когда могут подешеветь туры на Мальдивы, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53052.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 25 октября количество рейсов на острова будет удвоено – в Мале будет летать четыре самолета в неделю. Это должно ослабить дефицит авиабилетов и понизить тарифы, хотя туроператоры говорят, что такой эффект может быть достигнут только при возвращении к прошлогодней частоте полетов – шесть лайнеров в неделю.Сейчас можно приобрести авиабилет на 30 октября за 247 тысяч рублей, а на следующий день — за 83 тысячи рублей.В зимнем сезоне конкуренцию Мальдивам может составить Занзибар и, возможно, Куба. Их ценник более привлекателен, и чтобы активизировать спрос, цена путешествия в Мале должна снижаться, отмечают туроператоры. Тем более, что отели островов предлагают скидки на проживание до 40 процентов.Эксперты отмечают, что 99 процентов российских туристов летят на Мальдивы прямыми рейсами, маршруты через Стамбул и ОАЭ не особо востребованы. Это связано и с тем, что для пересадки в Эмиратах необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

мале

куба

стамбул

оаэ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мале, куба, стамбул, оаэ