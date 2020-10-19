https://ria.ru/20201019/maksimikha-1580550884.html

В подмосковной ОЭЗ "Максимиха" создадут более 5 тысяч рабочих мест

В новой ОЭЗ "Максимиха" в подмосковном городском округе Домодедово будет создано более 5 тысяч рабочих мест, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:10

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2020-10-19T20:10

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В новой ОЭЗ "Максимиха" в подмосковном городском округе Домодедово будет создано более 5 тысяч рабочих мест, сообщил глава Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>, представивший проект создания ОЭЗ зампреду правительства РФ – полпреду президента РФ в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Трутневу</a>. "На территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> действуют уже 4 ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ "Максимиха" мы планируем реализовать с банком <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка 2 тысяч гектаров. Считаем, что городской округ Домодедово – это очень удобное, перспективное направление. Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.По его словам, Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. В "Максимихе" только на первом этапе будет создано порядка 550 рабочих мест с достойной зарплатой. Инвестиции в ОЭЗ могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей. По прогнозам, за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов достигнет порядка 1,3 миллиарда рублей.В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.

https://ria.ru/20170928/1505798167.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)