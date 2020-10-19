В подмосковной ОЭЗ "Максимиха" создадут более 5 тысяч рабочих мест
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиОЭЗ "Максимиха"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В новой ОЭЗ "Максимиха" в подмосковном городском округе Домодедово будет создано более 5 тысяч рабочих мест, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев, представивший проект создания ОЭЗ зампреду правительства РФ – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.
"На территории Московской области действуют уже 4 ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ "Максимиха" мы планируем реализовать с банком ВТБ. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка 2 тысяч гектаров. Считаем, что городской округ Домодедово – это очень удобное, перспективное направление. Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
По его словам, Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. В "Максимихе" только на первом этапе будет создано порядка 550 рабочих мест с достойной зарплатой. Инвестиции в ОЭЗ могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей. По прогнозам, за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов достигнет порядка 1,3 миллиарда рублей.
В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.
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