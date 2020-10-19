Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201019/maksimikha-1580550884.html
В подмосковной ОЭЗ "Максимиха" создадут более 5 тысяч рабочих мест
В новой ОЭЗ "Максимиха" в подмосковном городском округе Домодедово будет создано более 5 тысяч рабочих мест, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:10
2020-10-19T20:10
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580550163_0:76:1270:790_1400x0_80_0_0_1935e5b4c02183e895b8a652d12bbce6.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В новой ОЭЗ "Максимиха" в подмосковном городском округе Домодедово будет создано более 5 тысяч рабочих мест, сообщил глава Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>, представивший проект создания ОЭЗ зампреду правительства РФ – полпреду президента РФ в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Трутневу</a>. "На территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> действуют уже 4 ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ "Максимиха" мы планируем реализовать с банком <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка 2 тысяч гектаров. Считаем, что городской округ Домодедово – это очень удобное, перспективное направление. Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.По его словам, Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. В "Максимихе" только на первом этапе будет создано порядка 550 рабочих мест с достойной зарплатой. Инвестиции в ОЭЗ могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей. По прогнозам, за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов достигнет порядка 1,3 миллиарда рублей.В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.
https://ria.ru/20170928/1505798167.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580550163_0:0:1200:900_1400x0_80_0_0_609f6f796eeb9e577f1c0e492f09f0a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В подмосковной ОЭЗ "Максимиха" создадут более 5 тысяч рабочих мест

20:10 19.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиОЭЗ "Максимиха"
ОЭЗ Максимиха - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В новой ОЭЗ "Максимиха" в подмосковном городском округе Домодедово будет создано более 5 тысяч рабочих мест, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев, представивший проект создания ОЭЗ зампреду правительства РФ – полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.
"На территории Московской области действуют уже 4 ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Проект ОЭЗ "Максимиха" мы планируем реализовать с банком ВТБ. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка 2 тысяч гектаров. Считаем, что городской округ Домодедово – это очень удобное, перспективное направление. Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
По его словам, Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру. В "Максимихе" только на первом этапе будет создано порядка 550 рабочих мест с достойной зарплатой. Инвестиции в ОЭЗ могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей. По прогнозам, за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов достигнет порядка 1,3 миллиарда рублей.
В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, займы на приобретение оборудования и лизинговые проекты.
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2017
28 сентября 2017, 20:10Новости Подмосковья
Для резидентов ОЭЗ "Дубна" Подмосковье выделит дополнительную землю
 
Обсудить0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния