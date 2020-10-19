https://ria.ru/20201019/kvartet-i-1580436105.html
Актеры "Квартета И" выясняют отношения с женами в фильме "Обратная связь"
На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год). РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:09
2020-10-19T12:09
2020-10-19T12:09
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
мария миронова
youtube
квартет и
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год). Семеро друзей снова собираются вместе 31 декабря в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Однако предпраздничный вечер полон сюрпризов и неожиданных открытий, связанных со вторыми половинками героев. В фильме снялись: Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова, а также актеры из театра "Квартет И": Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Леонид Барац.Премьера комедии в российском прокате состоится 17 декабря.
https://ria.ru/20201016/netflix-1579935966.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, мария миронова, youtube, квартет и
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год).
Семеро друзей снова собираются вместе 31 декабря в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Однако предпраздничный вечер полон сюрпризов и неожиданных открытий, связанных со вторыми половинками героев.
В фильме снялись: Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова, а также актеры из театра "Квартет И": Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Леонид Барац.
Премьера комедии в российском прокате состоится 17 декабря.