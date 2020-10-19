https://ria.ru/20201019/kvartet-i-1580436105.html

Актеры "Квартета И" выясняют отношения с женами в фильме "Обратная связь"

На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год). РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:09

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культура

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ирина горбачева

мария миронова

youtube

квартет и

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год). Семеро друзей снова собираются вместе 31 декабря в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Однако предпраздничный вечер полон сюрпризов и неожиданных открытий, связанных со вторыми половинками героев. В фильме снялись: Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова, а также актеры из театра "Квартет И": Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Леонид Барац.Премьера комедии в российском прокате состоится 17 декабря.

https://ria.ru/20201016/netflix-1579935966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, мария миронова, youtube, квартет и