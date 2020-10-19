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https://ria.ru/20201019/kvartet-i-1580436105.html
Актеры "Квартета И" выясняют отношения с женами в фильме "Обратная связь"
На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год). РИА Новости, 19.10.2020
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культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год). Семеро друзей снова собираются вместе 31 декабря в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Однако предпраздничный вечер полон сюрпризов и неожиданных открытий, связанных со вторыми половинками героев. В фильме снялись: Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова, а также актеры из театра "Квартет И": Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Леонид Барац.Премьера комедии в российском прокате состоится 17 декабря.
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, мария миронова, youtube, квартет и

Актеры "Квартета И" выясняют отношения с женами в фильме "Обратная связь"

12:09 19.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер новогодней комедии Алексея Нужного "Обратная связь". Лента станет продолжением фильма "Громкая связь" (2019 год).
Семеро друзей снова собираются вместе 31 декабря в загородном доме, чтобы встретить Новый год. Однако предпраздничный вечер полон сюрпризов и неожиданных открытий, связанных со вторыми половинками героев.
В фильме снялись: Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова, а также актеры из театра "Квартет И": Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Леонид Барац.
Премьера комедии в российском прокате состоится 17 декабря.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыИрина ГорбачеваМария МироноваYouTubeКвартет И
 
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