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В Оренбуржье заблокируют социальные транспортные карты для пенсионеров
Губернатор Оренбургской области внес изменения в указ о мерах борьбы с коронавирусом, поручив минсоцразвитию региона до 26 октября подготовить правовые акты по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:32
2020-10-19T21:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оренбургская область
общество
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<strong>УФА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> внес изменения в указ о мерах борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, поручив минсоцразвитию региона до 26 октября подготовить правовые акты по приостановлению поездок пожилых людей на общественном транспорте с использованием социальной транспортной карты, сообщает пресс-службы губернатора."Министерству социального развития области поручено до 26 октября подготовить проекты правовых актов по приостановлению поездок лиц в возрасте 65 лет и старше на пассажирском автомобильном и наземном электрическом транспорте с использованием "Социальной транспортной карты", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя области.Согласно документу, с 24 октября до 9 ноября в Оренбуржье будет приостановлена работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территории торговых комплексов, моллов и рынков."Вновь запрещено проведение по месту жительства семейных мероприятий (в том числе поминальных обедов и ритуалов) с присутствием более чем десяти участников. Организации отдыха и оздоровления детей должны отменить с 21 октября запланированные смены – до особого распоряжения. До 26 октября должны быть завершены пассажирские перевозки муниципальным транспортом по садоводческим маршрутам", - сообщает пресс-служба главы Оренбургской области. ​Организации дополнительного образования в регионе, за исключением спортивных кружков по командным видам спорта, должны приостановить с 26 октября образовательную деятельность, кроме той, что ведется в дистанционном формате. Также сохраняется требование к физкультурно-спортивным организациям по загрузке помещений для занятий не более чем на 50%."​В высших и среднепрофессиональных учебных учреждениях не должно быть студентов и работников без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. ​Это касается и сферы дополнительного образования для взрослых", - отмечается в пресс-релизе.​По данным областного минздрава, в регионе зарегистрировано 15 489 случаев коронавирусной инфекции, 96 летальных случаев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/uyazvimost-1580520300.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
оренбургская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оренбургская область, общество

В Оренбуржье заблокируют социальные транспортные карты для пенсионеров

21:32 19.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области внес изменения в указ о мерах борьбы с коронавирусом, поручив минсоцразвитию региона до 26 октября подготовить правовые акты по приостановлению поездок пожилых людей на общественном транспорте с использованием социальной транспортной карты, сообщает пресс-службы губернатора.
"Министерству социального развития области поручено до 26 октября подготовить проекты правовых актов по приостановлению поездок лиц в возрасте 65 лет и старше на пассажирском автомобильном и наземном электрическом транспорте с использованием "Социальной транспортной карты", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя области.
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Согласно документу, с 24 октября до 9 ноября в Оренбуржье будет приостановлена работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территории торговых комплексов, моллов и рынков.
"Вновь запрещено проведение по месту жительства семейных мероприятий (в том числе поминальных обедов и ритуалов) с присутствием более чем десяти участников. Организации отдыха и оздоровления детей должны отменить с 21 октября запланированные смены – до особого распоряжения. До 26 октября должны быть завершены пассажирские перевозки муниципальным транспортом по садоводческим маршрутам", - сообщает пресс-служба главы Оренбургской области. ​
Организации дополнительного образования в регионе, за исключением спортивных кружков по командным видам спорта, должны приостановить с 26 октября образовательную деятельность, кроме той, что ведется в дистанционном формате. Также сохраняется требование к физкультурно-спортивным организациям по загрузке помещений для занятий не более чем на 50%.
"​В высших и среднепрофессиональных учебных учреждениях не должно быть студентов и работников без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. ​Это касается и сферы дополнительного образования для взрослых", - отмечается в пресс-релизе.
​По данным областного минздрава, в регионе зарегистрировано 15 489 случаев коронавирусной инфекции, 96 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оренбургская областьОбщество
 
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