Юрист рассказал, как избежать проблем при заболевании COVID-19 за рубежом
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанкТурист в защитной маске на острове Бали в Индонезии
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Гражданам любой страны, в том числе и России, нужно предельно внимательно подходить к приобретению медицинской страховки при выезде за границу, чтобы избежать юридических проблем и лишних трат в случае заражения COVID-19, заявил РИА Новости известный израильский адвокат Эли Гервиц.
"В этом году мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда человек в чужой для себя стране заражается коронавирусом. Во многих странах мира в таком случае обязанность по его лечению возлагается на местные власти. Например, если россиянин, будучи в Израиле, сдаст положительный тест на COVID-19, то он не подлежит депортации. Не только потому, что довольно проблематично его транспортировать – ему вряд ли выдадут отдельный самолет. Дело в том, что заболевание не является нарушением условий пребывания в Израиле и наказывать за него никто не будет. Похожая практика наблюдается и в других странах", - рассказал Гервиц.
Однако адвокат советует всем, кто хочет выехать за границу, обязательно приобрести медицинскую страховку. При этом, обращает внимание он, перед покупкой нужно обязательно ознакомиться со всеми условиями, потому что страховые компании в условиях пандемии могут изменить перечень ситуаций, подпадающих под страховой случай.
"Любому туристу в любое время при поездке за рубеж желательно иметь максимально широкую медицинскую страховку. Сейчас эта тема стала еще более актуальной: цены на страховки только растут, в них вводятся дополнительные ограничения. Поэтому нужно быть максимально внимательными", - предупреждает юрист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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