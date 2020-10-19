https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580538125.html

Юрист рассказал, как избежать проблем при заболевании COVID-19 за рубежом

Гражданам любой страны, в том числе и России, нужно предельно внимательно подходить к приобретению медицинской страховки при выезде за границу, чтобы избежать... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:45

2020-10-19T18:45

2020-10-19T18:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363578_0:184:3072:1911_1400x0_80_0_0_ff61bebb43226127ec500574c1506fc5.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Гражданам любой страны, в том числе и России, нужно предельно внимательно подходить к приобретению медицинской страховки при выезде за границу, чтобы избежать юридических проблем и лишних трат в случае заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил РИА Новости известный израильский адвокат Эли Гервиц."В этом году мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда человек в чужой для себя стране заражается коронавирусом. Во многих странах мира в таком случае обязанность по его лечению возлагается на местные власти. Например, если россиянин, будучи в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>, сдаст положительный тест на COVID-19, то он не подлежит депортации. Не только потому, что довольно проблематично его транспортировать – ему вряд ли выдадут отдельный самолет. Дело в том, что заболевание не является нарушением условий пребывания в Израиле и наказывать за него никто не будет. Похожая практика наблюдается и в других странах", - рассказал Гервиц.Однако адвокат советует всем, кто хочет выехать за границу, обязательно приобрести медицинскую страховку. При этом, обращает внимание он, перед покупкой нужно обязательно ознакомиться со всеми условиями, потому что страховые компании в условиях пандемии могут изменить перечень ситуаций, подпадающих под страховой случай."Любому туристу в любое время при поездке за рубеж желательно иметь максимально широкую медицинскую страховку. Сейчас эта тема стала еще более актуальной: цены на страховки только растут, в них вводятся дополнительные ограничения. Поэтому нужно быть максимально внимательными", - предупреждает юрист. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/uyazvimost-1580520300.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

россия

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, израиль, в мире