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Руководитель дептранса Москвы Ликсутов вылечился от COVID-19
Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что получил несколько отрицательных тестов на коронавирус, во вторник он планирует... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:18
2020-10-19T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
максим ликсутов
москва
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель департамента транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Максим Ликсутов сообщил, что получил несколько отрицательных тестов на коронавирус, во вторник он планирует приступить к работе.Ранее, 10 октября, заммэра сообщил, что получил положительный тест на коронавирус."По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома", - приводятся слова <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Ликсутова</a> в <a href="https://t.me/DtRoad/4798" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> дептранса.По его словам, во вторник он планирует приступить к работе в полном объеме, продолжая при этом использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности."Коронавирус очень опасен и может протекать совершенно по-разному, заболевание непредсказуемо. Но при этом вы можете заразить кого-то, для кого последствия будут намного серьезнее. Пожалуйста, не пренебрегайте средствами защиты и заботьтесь о тех, кто вас окружает: от близких людей до случайного прохожего", - отметил заммэра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, максим ликсутов , москва

Руководитель дептранса Москвы Ликсутов вылечился от COVID-19

17:18 19.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы Максим Ликсутов у станции метро "Окружная" в Москве, закрытой из-за подтопления
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов у станции метро Окружная в Москве, закрытой из-за подтопления - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что получил несколько отрицательных тестов на коронавирус, во вторник он планирует приступить к работе.
Ранее, 10 октября, заммэра сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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"По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса.
По его словам, во вторник он планирует приступить к работе в полном объеме, продолжая при этом использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности.
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"Коронавирус очень опасен и может протекать совершенно по-разному, заболевание непредсказуемо. Но при этом вы можете заразить кого-то, для кого последствия будут намного серьезнее. Пожалуйста, не пренебрегайте средствами защиты и заботьтесь о тех, кто вас окружает: от близких людей до случайного прохожего", - отметил заммэра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМаксим ЛиксутовМосква
 
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