https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580521909.html

Руководитель дептранса Москвы Ликсутов вылечился от COVID-19

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что получил несколько отрицательных тестов на коронавирус, во вторник он планирует... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:18

2020-10-19T17:18

2020-10-19T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

максим ликсутов

москва

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель департамента транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Максим Ликсутов сообщил, что получил несколько отрицательных тестов на коронавирус, во вторник он планирует приступить к работе.Ранее, 10 октября, заммэра сообщил, что получил положительный тест на коронавирус."По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома", - приводятся слова <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Ликсутова</a> в <a href="https://t.me/DtRoad/4798" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> дептранса.По его словам, во вторник он планирует приступить к работе в полном объеме, продолжая при этом использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности."Коронавирус очень опасен и может протекать совершенно по-разному, заболевание непредсказуемо. Но при этом вы можете заразить кого-то, для кого последствия будут намного серьезнее. Пожалуйста, не пренебрегайте средствами защиты и заботьтесь о тех, кто вас окружает: от близких людей до случайного прохожего", - отметил заммэра.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200820/liksutov-1576063561.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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