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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580520467.html
Челябинские власти назвали особенность повторных заражений коронавирусом
Повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией фиксируются в Челябинской области, болезнь в таких случаях протекает противоположно: если весной... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:09
2020-10-19T17:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией фиксируются в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, болезнь в таких случаях протекает противоположно: если весной человек болел тяжело, то сейчас <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID </a>у него без симптомов, и наоборот, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт."Случаи повторного заражения есть. У кого в легкой форме было весной, несколько случаев я знаю, сейчас переболели среднетяжелой пневмонией. Есть случаи, когда наоборот было: у кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришел положительный тест, никаких симптомов. Здесь болезнь достаточно коварна", - сказала она журналистам.По ее словам, пока делать выводы не приходится, но, по ее словам, те случаи, которые она знает, "фиксируют полную противоположность".Гехт пояснила, что нужно еще понаблюдать. "И те люди, которые переболели и следят за своими антителами, мы видим, что антитела снижаются, начиная с пятого месяца, и фактически сходят на нет. По тем случаям, которые мы наблюдаем, антитела вырабатываются примерно на шесть месяцев", - отметила она.По данным минздрава региона, на утро 19 октября в регионе подтверждено 18621 случай заболевания COVID-19 (плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники 4 человека). За прошедшие сутки выписаны 10 человек, всего 14130 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580471013.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, челябинская область, общество

Челябинские власти назвали особенность повторных заражений коронавирусом

17:09 19.10.2020 (обновлено: 17:42 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией фиксируются в Челябинской области, болезнь в таких случаях протекает противоположно: если весной человек болел тяжело, то сейчас COVID у него без симптомов, и наоборот, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
"Случаи повторного заражения есть. У кого в легкой форме было весной, несколько случаев я знаю, сейчас переболели среднетяжелой пневмонией. Есть случаи, когда наоборот было: у кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришел положительный тест, никаких симптомов. Здесь болезнь достаточно коварна", - сказала она журналистам.
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По ее словам, пока делать выводы не приходится, но, по ее словам, те случаи, которые она знает, "фиксируют полную противоположность".
Гехт пояснила, что нужно еще понаблюдать. "И те люди, которые переболели и следят за своими антителами, мы видим, что антитела снижаются, начиная с пятого месяца, и фактически сходят на нет. По тем случаям, которые мы наблюдаем, антитела вырабатываются примерно на шесть месяцев", - отметила она.
По данным минздрава региона, на утро 19 октября в регионе подтверждено 18621 случай заболевания COVID-19 (плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники 4 человека). За прошедшие сутки выписаны 10 человек, всего 14130 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Челябинская областьОбщество
 
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