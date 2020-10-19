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Волгоградская область
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580475831.html
В Волгоградских больницах увеличат количество мест для пациентов с COVID
Количество койко-мест в больницах Волгоградской области для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат до 8 тысяч, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:38
2020-10-19T13:38
волгоградская область
коронавирус в россии
волгоградская область
волжский
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости.</strong> Количество койко-мест в больницах <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат до 8 тысяч, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.По данным администрации, нагрузка на систему здравоохранения области достигла пиковых значений и превысила в три раза нормативы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации, в пять раз – нормативы работы службы скорой помощи. Благодаря вовремя принятым решениям по подготовке к обострению ситуации к осени коллапса удается избежать, отмечается в сообщении.По информации главы области, для бесперебойной работы медучреждений, связанных не только с лечением коронавирусных больных, на помощь врачам пришли студенты-медики старших курсов.Отмечается, что работа по развертыванию дополнительных инфекционных коек в регионе будет продолжена.Ранее сообщалось, что в городе <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжский</a> в апреле началось строительство новой инфекционной больницы на 120 койко-мест, которая будет обслуживать несколько районов региона.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577923372.html
волгоградская область
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коронавирус в россии, волгоградская область, волжский, общество

В Волгоградских больницах увеличат количество мест для пациентов с COVID

13:38 19.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Количество койко-мест в больницах Волгоградской области для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат до 8 тысяч, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По данным администрации, нагрузка на систему здравоохранения области достигла пиковых значений и превысила в три раза нормативы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации, в пять раз – нормативы работы службы скорой помощи. Благодаря вовремя принятым решениям по подготовке к обострению ситуации к осени коллапса удается избежать, отмечается в сообщении.
"За прошедшую неделю в регионе дополнительно введены 1374 инфекционные койки. На сегодня в общей сложности коечный инфекционный фонд Волгоградской области уже составляет порядка 7 тысяч коек, которые развернуты в 33 инфекционных госпиталях", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочаров во время оперативного совещания.
По информации главы области, для бесперебойной работы медучреждений, связанных не только с лечением коронавирусных больных, на помощь врачам пришли студенты-медики старших курсов.
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Отмечается, что работа по развертыванию дополнительных инфекционных коек в регионе будет продолжена.
"К концу текущей недели в Волгоградской области в общей сложности будет действовать более 7,5 тысячи инфекционных коек. А с вводом в эксплуатацию в первой половине ноября этого года нового инфекционного госпиталя в городе Волжском и дополнительного коечного фонда в других лечебных заведениях общее количество превысит 8 тысяч коек", - говорится в сообщении ведомства.
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Ранее сообщалось, что в городе Волжский в апреле началось строительство новой инфекционной больницы на 120 койко-мест, которая будет обслуживать несколько районов региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Волгоградская областьКоронавирус в РоссииВолгоградская областьВолжскийОбщество
 
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