В Волгоградских больницах увеличат количество мест для пациентов с COVID
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Количество койко-мест в больницах Волгоградской области для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат до 8 тысяч, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По данным администрации, нагрузка на систему здравоохранения области достигла пиковых значений и превысила в три раза нормативы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации, в пять раз – нормативы работы службы скорой помощи. Благодаря вовремя принятым решениям по подготовке к обострению ситуации к осени коллапса удается избежать, отмечается в сообщении.
"За прошедшую неделю в регионе дополнительно введены 1374 инфекционные койки. На сегодня в общей сложности коечный инфекционный фонд Волгоградской области уже составляет порядка 7 тысяч коек, которые развернуты в 33 инфекционных госпиталях", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочаров во время оперативного совещания.
По информации главы области, для бесперебойной работы медучреждений, связанных не только с лечением коронавирусных больных, на помощь врачам пришли студенты-медики старших курсов.
Отмечается, что работа по развертыванию дополнительных инфекционных коек в регионе будет продолжена.
"К концу текущей недели в Волгоградской области в общей сложности будет действовать более 7,5 тысячи инфекционных коек. А с вводом в эксплуатацию в первой половине ноября этого года нового инфекционного госпиталя в городе Волжском и дополнительного коечного фонда в других лечебных заведениях общее количество превысит 8 тысяч коек", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в городе Волжский в апреле началось строительство новой инфекционной больницы на 120 койко-мест, которая будет обслуживать несколько районов региона.
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