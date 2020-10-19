https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580475831.html

В Волгоградских больницах увеличат количество мест для пациентов с COVID

Количество койко-мест в больницах Волгоградской области для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат до 8 тысяч, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:38

2020-10-19T13:38

2020-10-19T13:38

волгоградская область

коронавирус в россии

волгоградская область

волжский

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости.</strong> Количество койко-мест в больницах <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат до 8 тысяч, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.По данным администрации, нагрузка на систему здравоохранения области достигла пиковых значений и превысила в три раза нормативы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации, в пять раз – нормативы работы службы скорой помощи. Благодаря вовремя принятым решениям по подготовке к обострению ситуации к осени коллапса удается избежать, отмечается в сообщении.По информации главы области, для бесперебойной работы медучреждений, связанных не только с лечением коронавирусных больных, на помощь врачам пришли студенты-медики старших курсов.Отмечается, что работа по развертыванию дополнительных инфекционных коек в регионе будет продолжена.Ранее сообщалось, что в городе <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжский</a> в апреле началось строительство новой инфекционной больницы на 120 койко-мест, которая будет обслуживать несколько районов региона.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577923372.html

волгоградская область

волжский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, волгоградская область, волжский, общество