https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580443432.html

Собянин считает невозможным введение комендантского часа в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин считает неприемлемым и невозможным введение крайне жестких мер по борьбе с коронавирусом — таких как комендантский час, запрет... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:44

2020-10-19T11:44

2020-10-19T11:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости</strong>. Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> считает неприемлемым и невозможным введение крайне жестких мер по борьбе с коронавирусом — таких как комендантский час, запрет передвижения по городу, а также въезда и выезда. Об этом он написал в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/sistema-mer-protivodeistviya-covid-19" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>. Оптимальная стратегия, по его мнению, заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.Он напомнил, что соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей: примерно 2,1 миллиона жителей старше 65 лет, 700 тысяч хронически больных, 660 тысяч старшеклассников и студентов некоторых вузов и колледжей, которые с сегодняшнего дня переходят на обучение в удаленном режиме. Кроме того, в городе 370 тысяч детей в возрасте до трех лет, которые еще не ходят в детский сад, а вместе с мамами — более 700 тысяч.Более миллиона человек перешли на удаленный режим работы, добавил мэр. Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня столичные власти начнут проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удаленку, а еще через несколько дней начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы.Лидер по числу тестовБольшое число случаев коронавируса в Москве Собянин объяснил тем, что в столице в десять раз больше населения, чем в среднем регионе, а также высоким уровнем тестирования."В Москве количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира. В полтора-два раза больше, чем в Лондоне или Берлине", — написал он. Кроме того, отметил мэр, эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> выявляют и через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки), и при помощи КТ-диагностики — от 1,3 до 1,5 тысячи в сутки. А количество экспресс-тестов уже не поддается учету.По его словам, по выявляемости COVID-19 Москва занимает первое место среди регионов, но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения она находится на 30-40 месте.Число госпитализацийСейчас, по данным мэра, число госпитализированных с COVID-19 в Москве составляет около 10 тысяч человек. Около тысячи из них остаются в реанимации и на ИВЛ."В любом случае это много", — написал Собянин.Он добавил, что в Москве развернули около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с COVID-19, а также ввели в строй резервные корпуса в АТЦ "Москва" и на ВДНХ."Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас. При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно", — добавил Собянин.Однако если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тысяч коек через какое-то время будут заняты."В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи. Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, так как для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе", — написал мэр.При этом, отметил он, минувшая неделя принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль.В ноябре Москва получил первые партии вакцины от коронавируса, а в декабре-январе начнется массовая вакцинация, сообщил Собянин. По последним данным, число случаев COVID-19 в Москве превысило 367 тысяч, причем за последние сутки выявили 5376 инфицированных. Умерли за все время более шести тысяч человек, выздоровели — 275 тысяч.

https://sn.ria.ru/20201019/ucheba-1580416893.html

https://ria.ru/20201019/kluby-1580404047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/maski-1580088171.html

Правдоруб Правдорубов Все, раз пошел разговор, ждите стопроцентно. 28

Дик Котов Ну че, готовимся тогда! Точно введут! 23

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество