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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580435789.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Чечне (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:48
2020-10-19T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Чечне (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/tag_location_CHukotskijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Чукотский автономный округ</a> - 0%, 2. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,3%, 3. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a> - 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
чукотский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

10:48 19.10.2020 (обновлено: 10:49 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в автомобиле реанимации
Медицинские работники в автомобиле реанимации - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. За сутки нет прироста коронавируса в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Чечне (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Чеченская Республика - 0,3%, 3. Чувашская Республика - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округЧеченская республика (Чечня)Здоровье - Общество
 
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