https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580435353.html
В России за сутки 5328 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 5 328 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 075 904 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:47
2020-10-19T10:47
2020-10-19T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 5 328 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 075 904 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество