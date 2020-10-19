https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580426308.html

В Псковской области выявили очаг COVID-19 в психинтернате

Новый очаг коронавируса выявлен в Плюсском психоневрологическом интернате Псковской области, где после выявления COVID-19 у медсестры инфекция подтвердилась еще РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:00

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2020-10-19T10:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил ведерников

здоровье - общество

псковская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. </strong>Новый очаг коронавируса выявлен в Плюсском психоневрологическом интернате <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, где после выявления COVID-19 у медсестры инфекция подтвердилась еще у 42 человек, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a>.Как уточнил Ведерников, у всех инфицированных заболевание протекает бессимптомно. В интернате усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики.Ранее в середине октября вспышка COVID-19 также произошла в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов.По данным областного оперштаба, на воскресенье в Псковской области подтверждено 6524 случая коронавируса. Выздоровели 4376 человек, скончались 67.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

псковская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, здоровье - общество, псковская область, происшествия