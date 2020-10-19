В Псковской области выявили очаг COVID-19 в психинтернате
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении компьютерной томографии городской клинической больницы № 52 в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Новый очаг коронавируса выявлен в Плюсском психоневрологическом интернате Псковской области, где после выявления COVID-19 у медсестры инфекция подтвердилась еще у 42 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Новый очаг в Плюсском психоневрологическом интернате. В организации проживает 57 граждан и работает 30 сотрудников. У одной из медсестер диагностировали COVID, отработали круг контактных и выявили еще 42 случая (35 граждан плюс семь сотрудников)", - написал он в своем аккаунте в Instagram.
Как уточнил Ведерников, у всех инфицированных заболевание протекает бессимптомно. В интернате усилены санитарно-эпидемиологические меры профилактики.
Ранее в середине октября вспышка COVID-19 также произошла в Себежском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
По данным областного оперштаба, на воскресенье в Псковской области подтверждено 6524 случая коронавируса. Выздоровели 4376 человек, скончались 67.
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