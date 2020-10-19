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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580425881.html
В Башкирии выросло число заболевших COVID-19 врачей и чиновников
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе наблюдается рост числа заболеваний коронавирусом среди врачей, потому что они контактируют с больными, и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:57
2020-10-19T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
минздрав башкирии
республика башкортостан
здоровье - общество
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<strong>УФА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявил, что в регионе наблюдается рост числа заболеваний коронавирусом среди врачей, потому что они контактируют с больными, и сотрудников госструктур – из-за несоблюдения ими дисциплины и санитарных норм.Ранее Хабиров под угрозой увольнения обязал чиновников носить медицинские маски на работе из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией."У нас идет рост заболевания (коронавирусом – ред.) среди врачей и госслужащих. Врачи болеют, это понятно, они напрямую с больными работают. И государственные служащие. Много зампремьеров у нас болеют. Я знаю, почему мы болеем. Это из-за нарушения дисциплины. Хочу попозорить эти ведомства", - сказал глава региона на "оперативке".По его словам, проверки показали, что санитарные меры, среди прочего, не соблюдаются в республиканском министерстве семьи, институте образования, региональном министерстве культуры, республиканском центре социальной поддержки населения, региональном минздраве и управлении капитального строительства."Я это в воздух, что ли, говорил? Вы потом мне почему жалуетесь, что все болеют? Вот и болейте на здоровье тогда. Тогда вы увольтесь, чиновники, я найду других людей, потому что мне работать не с кем уже", - сказал Хабиров.Глава республики добавил, что санитарные правила "идеально соблюдаются" в парламенте, общественной палате, академии госслужбы, минприроды, министерстве лесного хозяйства и других органах власти республики.Хабиров поручил дальше развивать институт медицинских инспекторов, которые будут проверять соблюдение санитарных мер во всех учреждениях."Они должны быть в медицинских халатах, начиная с сегодняшнего дня я прошу доложить 22 октября, сколько инспекторов, где начали работать, где прошли курс. В каждом цехе больших предприятий должны быть инспекторы", - сказал глава региона.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Башкирии</a>, в республике на 19 октября зарегистрировано 9809 случаев коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580415882.html
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республика башкортостан
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, минздрав башкирии, республика башкортостан, здоровье - общество

В Башкирии выросло число заболевших COVID-19 врачей и чиновников

09:57 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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УФА, 19 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе наблюдается рост числа заболеваний коронавирусом среди врачей, потому что они контактируют с больными, и сотрудников госструктур – из-за несоблюдения ими дисциплины и санитарных норм.
Ранее Хабиров под угрозой увольнения обязал чиновников носить медицинские маски на работе из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.
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"У нас идет рост заболевания (коронавирусом – ред.) среди врачей и госслужащих. Врачи болеют, это понятно, они напрямую с больными работают. И государственные служащие. Много зампремьеров у нас болеют. Я знаю, почему мы болеем. Это из-за нарушения дисциплины. Хочу попозорить эти ведомства", - сказал глава региона на "оперативке".
По его словам, проверки показали, что санитарные меры, среди прочего, не соблюдаются в республиканском министерстве семьи, институте образования, региональном министерстве культуры, республиканском центре социальной поддержки населения, региональном минздраве и управлении капитального строительства.
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"Я это в воздух, что ли, говорил? Вы потом мне почему жалуетесь, что все болеют? Вот и болейте на здоровье тогда. Тогда вы увольтесь, чиновники, я найду других людей, потому что мне работать не с кем уже", - сказал Хабиров.
Глава республики добавил, что санитарные правила "идеально соблюдаются" в парламенте, общественной палате, академии госслужбы, минприроды, министерстве лесного хозяйства и других органах власти республики.
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Хабиров поручил дальше развивать институт медицинских инспекторов, которые будут проверять соблюдение санитарных мер во всех учреждениях.
"Они должны быть в медицинских халатах, начиная с сегодняшнего дня я прошу доложить 22 октября, сколько инспекторов, где начали работать, где прошли курс. В каждом цехе больших предприятий должны быть инспекторы", - сказал глава региона.
По данным минздрава Башкирии, в республике на 19 октября зарегистрировано 9809 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировМинздрав БашкирииРеспублика БашкортостанЗдоровье - Общество
 
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