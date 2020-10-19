Онлайн-конференция о коммуникационных режимах стран
21 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Коммуникационные режимы стран: что это такое и на что они влияют?".
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К участию приглашены:
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;
- директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав ГАСУМЯНОВ;
- директор Центра европейских исследований МГИМО МИД России Николай ГРИБИН;
- руководитель направления аналитики Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина КОМЛЕВА;
- начальник отдела Департамента информационного обеспечения МИД России Ирина КОХТЮЛИНА;
- главный редактор журнала "Международная жизнь" Армен ОГАНЕСЯН.
Страновые коммуникационные режимы – понятие, ранее не введенное в научный оборот и общественно-политический дискурс. Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) разработал методологию исследования и начал первое российское исследование коммуникационных режимов.
В ходе мероприятия будут обсуждаться промежуточные результаты исследования и состоится обмен мнениями о практике межстранового взаимодействия в условиях разных типов коммуникационных режимов.
Организатор мероприятия — Национальный исследовательский институт развития коммуникаций.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;
- директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав ГАСУМЯНОВ;
- директор Центра европейских исследований МГИМО МИД России Николай ГРИБИН;
- руководитель направления аналитики Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина КОМЛЕВА;
- начальник отдела Департамента информационного обеспечения МИД России Ирина КОХТЮЛИНА;
- главный редактор журнала "Международная жизнь" Армен ОГАНЕСЯН.
Страновые коммуникационные режимы – понятие, ранее не введенное в научный оборот и общественно-политический дискурс. Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) разработал методологию исследования и начал первое российское исследование коммуникационных режимов.
В ходе мероприятия будут обсуждаться промежуточные результаты исследования и состоится обмен мнениями о практике межстранового взаимодействия в условиях разных типов коммуникационных режимов.
Организатор мероприятия — Национальный исследовательский институт развития коммуникаций.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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