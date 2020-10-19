https://ria.ru/20201019/kommunikatsionnye-rezhimy-stran-1580529095.html

Онлайн-конференция о коммуникационных режимах стран

21 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Коммуникационные режимы стран: что это такое и на что они влияют?".

2020-10-19T17:55

2020-10-19T17:55

2020-10-19T17:55

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1580529095.jpg?1603119353

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201021/952944815.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>К участию приглашены:<br></strong>- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;<br>- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;<br>- директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав ГАСУМЯНОВ;<br>- директор Центра европейских исследований МГИМО МИД России Николай ГРИБИН; <br>- руководитель направления аналитики Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина КОМЛЕВА;<br>- начальник отдела Департамента информационного обеспечения МИД России Ирина КОХТЮЛИНА; <br>- главный редактор журнала "Международная жизнь" Армен ОГАНЕСЯН. <br><br>Страновые коммуникационные режимы – понятие, ранее не введенное в научный оборот и общественно-политический дискурс. Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) разработал методологию исследования и начал первое российское исследование коммуникационных режимов. <br>В ходе мероприятия будут обсуждаться промежуточные результаты исследования и состоится обмен мнениями о практике межстранового взаимодействия в условиях разных типов коммуникационных режимов. <br>Организатор мероприятия — <a href="https://nicrus.ru/" target="_blank">Национальный исследовательский институт развития коммуникаций.</a><br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы