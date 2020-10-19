https://ria.ru/20201019/izolyatsiya-1580425749.html

Собянин призвал 2,8 миллиона жителей Москвы самоизолироваться

Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:58

2020-10-19T09:58

2020-10-19T09:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a>.Он также отметил, что малышей в возрасте до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад – 370 тысяч, а вместе с мамами – более 700 тысяч.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/rabota-1580419499.html

Сергей Сальников Да мы не против. Платите каждому из бюджета минимум 40-50 тр в месяц и все по домам. 24

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество