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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/izolyatsiya-1580425749.html
Собянин призвал 2,8 миллиона жителей Москвы самоизолироваться
Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:58
2020-10-19T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a>.Он также отметил, что малышей в возрасте до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад – 370 тысяч, а вместе с мамами – более 700 тысяч.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество

Собянин призвал 2,8 миллиона жителей Москвы самоизолироваться

09:58 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"Жителей старше 65 лет, которые должны оставаться дома, в Москве примерно 2,1 млн человек. Введенные ограничения для хронически больных граждан – еще 700 тысяч. Школьники старших классов, студенты отдельных вузов и колледжей, которые с понедельника переходят на обучение в удаленном режиме, – 660 тысяч человек", - пишет Собянин.
Он также отметил, что малышей в возрасте до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад – 370 тысяч, а вместе с мамами – более 700 тысяч.
"Перешли на удаленный режим работы – более 1 миллиона человек",- сообщил Собянин.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 09:20
В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
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