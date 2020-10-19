https://ria.ru/20201019/izolyatsiya-1580425749.html
Собянин призвал 2,8 миллиона жителей Москвы самоизолироваться
Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:58
2020-10-19T09:58
2020-10-19T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Соблюдать обязательную самоизоляцию должны около 2,8 миллиона москвичей, также с понедельника на "дистанционку" уходят 660 тысяч старшеклассников, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a>.Он также отметил, что малышей в возрасте до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад – 370 тысяч, а вместе с мамами – более 700 тысяч.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/rabota-1580419499.html
Сергей Сальников
Да мы не против. Платите каждому из бюджета минимум 40-50 тр в месяц и все по домам.
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3
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество