Онлайн-конференция кардиолога, академика РАН Юрия Беленкова
22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрия БЕЛЕНКОВА, посвященную Всемирному дню борьбы с инсультом.
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Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире на фоне эпидемии? Есть ли статистика по смертности от инсульта? Какова основная причина сердечно-сосудистых заболеваний?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире на фоне эпидемии? Есть ли статистика по смертности от инсульта? Какова основная причина сердечно-сосудистых заболеваний?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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