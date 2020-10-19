https://ria.ru/20201019/insult-1580471348.html

Онлайн-конференция кардиолога, академика РАН Юрия Беленкова

22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрия БЕЛЕНКОВА, посвященную Всемирному дню борьбы с инсультом.

2020-10-19T13:18

2020-10-19T13:18

2020-10-19T13:18

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201022/952944501.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире на фоне эпидемии? Есть ли статистика по смертности от инсульта? Какова основная причина сердечно-сосудистых заболеваний?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы