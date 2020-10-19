https://ria.ru/20201019/fishing-1580414537.html

Эксперты выявили резкий рост числа фишинговых сайтов в мире

Число выявленных и заблокированных в глобальной сети за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов превысило показатель прошлого года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:20

2020-10-19T08:20

2020-10-19T08:20

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

group-ib

технологии

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных и заблокированных в глобальной сети за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов превысило показатель прошлого года, заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев."За 9 месяцев 2020 года CERT-GIB заблокировал 14 802 фишинговых ресурса. Напомним, что за весь 2019 год была приостановлена деятельность 14 093 веб-ресурсов. Фишинговые ресурсы опасны тем, что злоумышленники с их помощью похищают деньги и персональную информацию посетителей сайтов (логины, пароли от аккаунтов и интернет-банков, данные банковских карт)", - отметил он в рамках московского международного форума "Открытые инновации".При этом, по его словам, в первом квартале 2020 года число фишинговых ресурсов выросло на 25% по сравнению с предыдущим, а во втором квартале - количество блокировок увеличилось на 71%.Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.<a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> может требовать блокировки ресурсов как компетентная организация, которая сотрудничает с Координационным центром доменов RU/.РФ. Информацию о ресурсах с противоправным контентом в КЦ и аккредитованным регистраторам доменных имен предоставляют так называемые компетентные организации, сотрудничающие с КЦ. На сегодня таких организаций несколько, среди них - "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank" data-auto="true">Лаборатория Касперского</a>", Group-IB, <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>, Банк России и ряд других. Любой пользователь может сообщить об обнаруженном им случае неподобающего использования доменного имени на горячую линию одной из этих организаций.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.

https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html

https://ria.ru/20200811/1575647804.html

https://ria.ru/20191106/1560634914.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), group-ib, технологии