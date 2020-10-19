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https://ria.ru/20201019/fishing-1580414537.html
Эксперты выявили резкий рост числа фишинговых сайтов в мире
Число выявленных и заблокированных в глобальной сети за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов превысило показатель прошлого года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:20
2020-10-19T08:20
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
group-ib
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных и заблокированных в глобальной сети за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов превысило показатель прошлого года, заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев."За 9 месяцев 2020 года CERT-GIB заблокировал 14 802 фишинговых ресурса. Напомним, что за весь 2019 год была приостановлена деятельность 14 093 веб-ресурсов. Фишинговые ресурсы опасны тем, что злоумышленники с их помощью похищают деньги и персональную информацию посетителей сайтов (логины, пароли от аккаунтов и интернет-банков, данные банковских карт)", - отметил он в рамках московского международного форума "Открытые инновации".При этом, по его словам, в первом квартале 2020 года число фишинговых ресурсов выросло на 25% по сравнению с предыдущим, а во втором квартале - количество блокировок увеличилось на 71%.Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.<a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> может требовать блокировки ресурсов как компетентная организация, которая сотрудничает с Координационным центром доменов RU/.РФ. Информацию о ресурсах с противоправным контентом в КЦ и аккредитованным регистраторам доменных имен предоставляют так называемые компетентные организации, сотрудничающие с КЦ. На сегодня таких организаций несколько, среди них - "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank" data-auto="true">Лаборатория Касперского</a>", Group-IB, <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>, Банк России и ряд других. Любой пользователь может сообщить об обнаруженном им случае неподобающего использования доменного имени на горячую линию одной из этих организаций.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.
https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html
https://ria.ru/20200811/1575647804.html
https://ria.ru/20191106/1560634914.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), group-ib, технологии

Эксперты выявили резкий рост числа фишинговых сайтов в мире

08:20 19.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число выявленных и заблокированных в глобальной сети за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов превысило показатель прошлого года, заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев.
"За 9 месяцев 2020 года CERT-GIB заблокировал 14 802 фишинговых ресурса. Напомним, что за весь 2019 год была приостановлена деятельность 14 093 веб-ресурсов. Фишинговые ресурсы опасны тем, что злоумышленники с их помощью похищают деньги и персональную информацию посетителей сайтов (логины, пароли от аккаунтов и интернет-банков, данные банковских карт)", - отметил он в рамках московского международного форума "Открытые инновации".
Посетители на Московском международном форуме Открытые инновации в Инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Международный форум "Открытые инновации"
При этом, по его словам, в первом квартале 2020 года число фишинговых ресурсов выросло на 25% по сравнению с предыдущим, а во втором квартале - количество блокировок увеличилось на 71%.
Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 15:34
Эксперт рассказал, как мошенники завлекают жертв при фишинге
Group-IB может требовать блокировки ресурсов как компетентная организация, которая сотрудничает с Координационным центром доменов RU/.РФ. Информацию о ресурсах с противоправным контентом в КЦ и аккредитованным регистраторам доменных имен предоставляют так называемые компетентные организации, сотрудничающие с КЦ. На сегодня таких организаций несколько, среди них - "Лаборатория Касперского", Group-IB, Роскомнадзор, Банк России и ряд других. Любой пользователь может сообщить об обнаруженном им случае неподобающего использования доменного имени на горячую линию одной из этих организаций.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
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Эксперты рассказали, как бороться с фишингом корпоративной информации
 
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Group-IBТехнологии
 
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