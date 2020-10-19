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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20201019/ekoturizm-1580518230.html
Проект по развитию экотуризма на Смоленщине победил в конкурсе
Проект по созданию на территории национального парка "Смоленское Поозерье" туристско-рекреационного кластера для развития экотуризма стал лауреатом в номинации... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:01
2020-10-19T17:01
смоленская область
алексей островский
смоленская область
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<strong>СМОЛЕНСК, 19 окт — РИА Новости.</strong> Проект по созданию на территории национального парка "Смоленское Поозерье" туристско-рекреационного кластера для развития экотуризма стал лауреатом в номинации "Территория перспективного развития" всероссийского конкурса, организованного <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">Агентством стратегических инициатив (АСИ)</a>, сообщает пресс-служба администрации <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>.Для участия в конкурсе были поданы 122 заявки из 68 субъектов Федерации. По решению экспертной комиссии и результатам народного голосования финалистами стали 36 команд. "Смоленское Поозерье" представило вниманию жюри свою концепцию туристско-рекреационного кластера, разработанную при поддержке Администрации региона. Благодаря победе в конкурсе национальный парк получит финансирование на модернизацию и развитие инфраструктуры.Пресс-служба напоминает, что парку "Смоленское Поозерье" – одной из самых крупных особо охраняемых природных территорий на западе России – присвоен статус биосферного резервата программы <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> "Человек и биосфера". "Уникальной особенностью парка являются 35 кристально-чистых озер, окруженных первозданными лесными массивами. В течение последних пяти лет в "Смоленском Поозерье" реализуется программа по переселению европейских зубров, включенных в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России. Для гостей нацпарка предусмотрены различные формы досуга – сплавы на байдарках, конные прогулки, йога-туры, экологические тропы, кормление зубров, велосипедные маршруты, рыбалка и пр. Летом этого года количество посетителей Поозерья в отдельные выходные достигало 15 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы.По словам губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Островского</a>, "Смоленское Поозерье" обладает значительными возможностями для развития экологического и оздоровительного туризма.
https://ria.ru/20200729/1575084854.html
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алексей островский, смоленская область

Проект по развитию экотуризма на Смоленщине победил в конкурсе

17:01 19.10.2020
 
© Национальный парк "Смоленское поозерье"Национальный парк "Смоленское поозерье"
Национальный парк Смоленское поозерье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Национальный парк "Смоленское поозерье"
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 19 окт — РИА Новости. Проект по созданию на территории национального парка "Смоленское Поозерье" туристско-рекреационного кластера для развития экотуризма стал лауреатом в номинации "Территория перспективного развития" всероссийского конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.
Для участия в конкурсе были поданы 122 заявки из 68 субъектов Федерации. По решению экспертной комиссии и результатам народного голосования финалистами стали 36 команд. "Смоленское Поозерье" представило вниманию жюри свою концепцию туристско-рекреационного кластера, разработанную при поддержке Администрации региона. Благодаря победе в конкурсе национальный парк получит финансирование на модернизацию и развитие инфраструктуры.
Пресс-служба напоминает, что парку "Смоленское Поозерье" – одной из самых крупных особо охраняемых природных территорий на западе России – присвоен статус биосферного резервата программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".
"Уникальной особенностью парка являются 35 кристально-чистых озер, окруженных первозданными лесными массивами. В течение последних пяти лет в "Смоленском Поозерье" реализуется программа по переселению европейских зубров, включенных в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России. Для гостей нацпарка предусмотрены различные формы досуга – сплавы на байдарках, конные прогулки, йога-туры, экологические тропы, кормление зубров, велосипедные маршруты, рыбалка и пр. Летом этого года количество посетителей Поозерья в отдельные выходные достигало 15 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы.
Города России. Смоленск - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 10:05Смоленская область
Островский: необходимо популяризировать нацпарк "Смоленское поозерье"
По словам губернатора области Алексея Островского, "Смоленское Поозерье" обладает значительными возможностями для развития экологического и оздоровительного туризма.

"Победа в конкурсном отборе позволит создать в парке новые экотропы, оборудовать туристические стоянки и велодорожки, модернизировать уже имеющиеся объекты. Все это дает существенные предпосылки для развития экотуризма Смоленщины в целом", — отметил глава региона.

 
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Смоленская областьАлексей ОстровскийСмоленская область
 
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