https://ria.ru/20201019/ekoturizm-1580518230.html

Проект по развитию экотуризма на Смоленщине победил в конкурсе

Проект по созданию на территории национального парка "Смоленское Поозерье" туристско-рекреационного кластера для развития экотуризма стал лауреатом в номинации... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:01

2020-10-19T17:01

2020-10-19T17:01

смоленская область

алексей островский

смоленская область

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<strong>СМОЛЕНСК, 19 окт — РИА Новости.</strong> Проект по созданию на территории национального парка "Смоленское Поозерье" туристско-рекреационного кластера для развития экотуризма стал лауреатом в номинации "Территория перспективного развития" всероссийского конкурса, организованного <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">Агентством стратегических инициатив (АСИ)</a>, сообщает пресс-служба администрации <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>.Для участия в конкурсе были поданы 122 заявки из 68 субъектов Федерации. По решению экспертной комиссии и результатам народного голосования финалистами стали 36 команд. "Смоленское Поозерье" представило вниманию жюри свою концепцию туристско-рекреационного кластера, разработанную при поддержке Администрации региона. Благодаря победе в конкурсе национальный парк получит финансирование на модернизацию и развитие инфраструктуры.Пресс-служба напоминает, что парку "Смоленское Поозерье" – одной из самых крупных особо охраняемых природных территорий на западе России – присвоен статус биосферного резервата программы <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> "Человек и биосфера". "Уникальной особенностью парка являются 35 кристально-чистых озер, окруженных первозданными лесными массивами. В течение последних пяти лет в "Смоленском Поозерье" реализуется программа по переселению европейских зубров, включенных в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России. Для гостей нацпарка предусмотрены различные формы досуга – сплавы на байдарках, конные прогулки, йога-туры, экологические тропы, кормление зубров, велосипедные маршруты, рыбалка и пр. Летом этого года количество посетителей Поозерья в отдельные выходные достигало 15 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы.По словам губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Островского</a>, "Смоленское Поозерье" обладает значительными возможностями для развития экологического и оздоровительного туризма.

https://ria.ru/20200729/1575084854.html

смоленская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский, смоленская область