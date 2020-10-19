https://ria.ru/20201019/biznes-1580474661.html

Кремль надеется на улучшение ситуации с инвестициями в бизнесе

В Кремле надеются, что предпринимаемые шаги позволят улучшить ситуацию с инвестициями в малом и среднем бизнесе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:32

2020-10-19T13:32

2020-10-19T14:06

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются, что предпринимаемые шаги позволят улучшить ситуацию с инвестициями в малом и среднем бизнесе, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Да, пока это касается, в основном, большого бизнеса. Но будем надеяться, что со временем такие же шаги помогут улучшить инвестиционный климат и для среднего, а может быть, и для малого бизнеса. То есть, шаги в этом направлении делаются, и потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна", - уточнил Песков.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, экономика