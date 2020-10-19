Кремль надеется на улучшение ситуации с инвестициями в бизнесе
13:32 19.10.2020 (обновлено: 14:06 19.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что предпринимаемые шаги позволят улучшить ситуацию с инвестициями в малом и среднем бизнесе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, в ходе продолжения работы по улучшению условий для инвестирования это мнение экспертное важно и, безусловно, оно будет приниматься во внимание. Оно уже принимается во внимание, если вы вспомните прошлую неделю как раз, то там звучал доклад об инструментарии по улучшению инвестиционного климата на встрече (президента РФ Владимира) Путина с правительством. И именно там говорилось уже о конкретных решениях, имеется в виду решения по неизменности налоговых условий и иных при реализации крупных проектов", - сказал Песков, комментируя опубликованные результаты опроса, показавшего, что международные компании, работающие в России, считают одной из главных проблем местного правового поля слишком частые изменения законодательства.
"Да, пока это касается, в основном, большого бизнеса. Но будем надеяться, что со временем такие же шаги помогут улучшить инвестиционный климат и для среднего, а может быть, и для малого бизнеса. То есть, шаги в этом направлении делаются, и потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна", - уточнил Песков.