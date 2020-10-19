Задержанных в Минске журналистов арестовали на срок от 13 до 15 суток
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Трем белорусским журналистам, которые были задержаны в субботу в Минске во время освещения несанкционированного уличного протеста студентов, суд назначил от 13 до 15 суток административного ареста, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов.
В субботу сотрудники правоохранительных органов Белоруссии провели задержания участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска. Кроме того, были задержаны трое освещавших эту несанкционированную акцию белорусских журналистов - Вадим Замировский, Всеволод Зарубин и Дарья Спевак. Они освещали несанкционированную акцию для агентства БелаПАН, порталов Tut.by и Onliner. До суда журналисты оставались в центре изоляции правонарушителей.
Согласно сообщениям ассоциации в ее Telegram-канале, суд назначил журналисту Onliner Спевак 13 суток ареста, фотожурналисту Замировскому и оператору Зарубину, которые работают для БелаПАН и tut.by, - по 15 суток административного ареста. Журналисты обвинялись в неповиновении требованиям милиции и участии в несанкционированном мероприятии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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