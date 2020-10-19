https://ria.ru/20201019/belorussiya-1580521395.html

Задержанных в Минске журналистов арестовали на срок от 13 до 15 суток

Трем белорусским журналистам, которые были задержаны в субботу в Минске во время освещения несанкционированного уличного протеста студентов, суд назначил от 13... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:13

2020-10-19T17:13

2020-10-19T17:13

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Трем белорусским журналистам, которые были задержаны в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время освещения несанкционированного уличного протеста студентов, суд назначил от 13 до 15 суток административного ареста, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов.В субботу сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> провели задержания участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска. Кроме того, были задержаны трое освещавших эту несанкционированную акцию белорусских журналистов - Вадим Замировский, Всеволод Зарубин и Дарья Спевак. Они освещали несанкционированную акцию для агентства БелаПАН, порталов Tut.by и Onliner. До суда журналисты оставались в центре изоляции правонарушителей.Согласно сообщениям ассоциации в ее <a href="https://t.me/s/bajby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>, суд назначил журналисту Onliner Спевак 13 суток ареста, фотожурналисту Замировскому и оператору Зарубину, которые работают для БелаПАН и tut.by, - по 15 суток административного ареста. Журналисты обвинялись в неповиновении требованиям милиции и участии в несанкционированном мероприятии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201018/uscherb-1580388847.html

https://rsport.ria.ru/20201015/levchenko-1579991589.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире