https://ria.ru/20201019/ashleygraham-1580513351.html
В Сети раскритиковали Эшли Грэм, которая снялась полностью обнаженной
Пользователи раскритиковали плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая опубликовала в инстаграме снимок, на котором позирует полностью обнаженной. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:29
2020-10-19T19:29
2020-10-19T19:29
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи раскритиковали плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая опубликовала в инстаграме снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На фотографии она стоит около зеркала в ванной и прикрывается руками. "Голая большая девочка", — подписала смелое селфи Грэм.Откровенный снимок вызвал дискуссию в комментариях. Многие пользователи осудили замужнюю модель, которая, к тому же, в январе этого года впервые стала мамой. "Постить голые фотографии — это сейчас норма? Ничего себе. К чему же мы пришли", — написала itsraedilly. "Эшли, ты красивая женщина, но, серьезно, миру не обязательно видеть тебя обнаженной", — присоединилась к обсуждению giannasellshomes. "Кто-нибудь может мне объяснить, что означает это фото? Что в этом красивого?" — поинтересовалась ripsaa1. Несмотря на множество негативных комментариев, кадр меньше чем за сутки набрал более 1,3 миллиона лайков.
https://ria.ru/20200810/1575559852.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстаграм, эшли грэм, знаменитости, звезды
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пользователи раскритиковали плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая опубликовала в инстаграме снимок, на котором позирует полностью обнаженной.
На фотографии она стоит около зеркала в ванной и прикрывается руками. "Голая большая девочка", — подписала смелое селфи Грэм.
Откровенный снимок вызвал дискуссию в комментариях. Многие пользователи осудили замужнюю модель, которая, к тому же, в январе этого года впервые стала мамой.
"Не спорю, ты выглядишь потрясающе. Все хорошо, но прояви немного уважения к своему мужу. Зачем раздеваться в социальных сетях? Перестань", — заявила king_ophee.
"Постить голые фотографии — это сейчас норма? Ничего себе. К чему же мы пришли", — написала itsraedilly. "Эшли, ты красивая женщина, но, серьезно, миру не обязательно видеть тебя обнаженной", — присоединилась к обсуждению giannasellshomes. "Кто-нибудь может мне объяснить, что означает это фото? Что в этом красивого?" — поинтересовалась ripsaa1.
Несмотря на множество негативных комментариев, кадр меньше чем за сутки набрал более 1,3 миллиона лайков.