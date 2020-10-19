https://ria.ru/20201019/ashleygraham-1580513351.html

В Сети раскритиковали Эшли Грэм, которая снялась полностью обнаженной

Пользователи раскритиковали плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая опубликовала в инстаграме снимок, на котором позирует полностью обнаженной. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:29

2020-10-19T19:29

2020-10-19T19:29

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи раскритиковали плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая опубликовала в инстаграме снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На фотографии она стоит около зеркала в ванной и прикрывается руками. "Голая большая девочка", — подписала смелое селфи Грэм.Откровенный снимок вызвал дискуссию в комментариях. Многие пользователи осудили замужнюю модель, которая, к тому же, в январе этого года впервые стала мамой. "Постить голые фотографии — это сейчас норма? Ничего себе. К чему же мы пришли", — написала itsraedilly. "Эшли, ты красивая женщина, но, серьезно, миру не обязательно видеть тебя обнаженной", — присоединилась к обсуждению giannasellshomes. "Кто-нибудь может мне объяснить, что означает это фото? Что в этом красивого?" — поинтересовалась ripsaa1. Несмотря на множество негативных комментариев, кадр меньше чем за сутки набрал более 1,3 миллиона лайков.

https://ria.ru/20200810/1575559852.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инстаграм, эшли грэм, знаменитости, звезды