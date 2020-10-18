https://ria.ru/20201018/zhirinovskiy-1580381244.html

Жириновский призвал срочно запретить выезд из России в целях туризма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с эпидемией коронавируса призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T18:51

2020-10-18T18:51

2020-10-18T20:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лдпр

владимир жириновский

москва

турция

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575427_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1299f86a3b2249d5bd1577d2ab477e7b.jpg

<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> в связи с эпидемией коронавируса призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границы РФ.Лидер ЛДПР считает, что решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, было преждевременным, так как, по его мнению, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса."В связи с вспышкой ковида в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - написал Жириновский в <a href="https://t.me/zhirinovskylive/1651" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Он добавил, что в будущем можно будет возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Нефертити Васильевна Фишман Есть же умные люди в Госдуме, но их не слушают... :( 308

Арсений Новиков Давно пора. 216

49

москва

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, москва, турция, общество