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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/zhirinovskiy-1580381244.html
Жириновский призвал срочно запретить выезд из России в целях туризма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с эпидемией коронавируса призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:51
2020-10-18T20:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лдпр
владимир жириновский
москва
турция
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> в связи с эпидемией коронавируса призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границы РФ.Лидер ЛДПР считает, что решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, было преждевременным, так как, по его мнению, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса."В связи с вспышкой ковида в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - написал Жириновский в <a href="https://t.me/zhirinovskylive/1651" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Он добавил, что в будущем можно будет возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Есть же умные люди в Госдуме, но их не слушают... :(
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Давно пора.
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москва
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, москва, турция, общество

Жириновский призвал срочно запретить выезд из России в целях туризма

18:51 18.10.2020 (обновлено: 20:40 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с эпидемией коронавируса призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границы РФ.
Лидер ЛДПР считает, что решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в том числе в Турцию, было преждевременным, так как, по его мнению, отдыхающие принесли "вторую волну" коронавируса.
"В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", - написал Жириновский в Telegram-канале.
Он добавил, что в будущем можно будет возобновлять поездки только в те страны, где эпидемия остановлена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваТурцияОбщество
 
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