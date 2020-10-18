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https://ria.ru/20201018/zagryaznenie-1580356817.html
Из-за столкновения двух барж в Томской области в Обь попали нефтепродукты
В Томской области столкнулись две баржи, из-за чего в Обь попали нефтепродукты, сообщает Западно-Сибирское следственное управление СК России. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:10
2020-10-18T16:47
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
каргасокский район
обь
томская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 18 окт — РИА Новости. </strong>В <u><a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/">Томской области</a></u> столкнулись две баржи, из-за чего в Обь попали нефтепродукты, сообщает Западно-Сибирское следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.По данным следователей, инцидент произошел в <u><a href="http://ria.ru/location_Kargasokskijj_rajjon/">Каргасокском районе</a></u> 18 октября около 10:00 (6:00 мск). Из-за сильного ветра в затоне реки столкнулись два пришвартованных грузовых судна: одна из барж была порожней, вторая — с нефтепродуктами. От удара повредилась сливная труба одной из емкостей, и продукция вылилась в затон. Течь уже устранили, уточнили в СК.В свою очередь, <a href="http://ria.ru/organization_Zapadno_Sibirskaja_transportnaja_prokuratura/" target="_blank" data-auto="true">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a> заявила, что нефтепродукты попали в реку из-за пробоины в одном из восьми танкеров баржи.По информации ведомства, никто не пострадал."Пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено", — добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html
https://ria.ru/20200820/1576014426.html
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каргасокский район
обь
томская область
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западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), каргасокский район, обь, томская область, происшествия

Из-за столкновения двух барж в Томской области в Обь попали нефтепродукты

15:10 18.10.2020 (обновлено: 16:47 18.10.2020)
 
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФНа месте столкновения двух барж в затоне реки Обь в Томской области
На месте столкновения двух барж в затоне реки Обь в Томской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 18 окт — РИА Новости. В Томской области столкнулись две баржи, из-за чего в Обь попали нефтепродукты, сообщает Западно-Сибирское следственное управление СК России.
По данным следователей, инцидент произошел в Каргасокском районе 18 октября около 10:00 (6:00 мск). Из-за сильного ветра в затоне реки столкнулись два пришвартованных грузовых судна: одна из барж была порожней, вторая — с нефтепродуктами. От удара повредилась сливная труба одной из емкостей, и продукция вылилась в затон. Течь уже устранили, уточнили в СК.
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В свою очередь, Западно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что нефтепродукты попали в реку из-за пробоины в одном из восьми танкеров баржи.
По информации ведомства, никто не пострадал.
"Пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено", — добавили в прокуратуре.
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Западно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Каргасокский районОбьТомская областьПроисшествия
 
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