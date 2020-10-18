https://ria.ru/20201018/zagryaznenie-1580356817.html

Из-за столкновения двух барж в Томской области в Обь попали нефтепродукты

В Томской области столкнулись две баржи, из-за чего в Обь попали нефтепродукты, сообщает Западно-Сибирское следственное управление СК России. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:10

2020-10-18T15:10

2020-10-18T16:47

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

каргасокский район

обь

томская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 18 окт — РИА Новости. </strong>В <u><a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/">Томской области</a></u> столкнулись две баржи, из-за чего в Обь попали нефтепродукты, сообщает Западно-Сибирское следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.По данным следователей, инцидент произошел в <u><a href="http://ria.ru/location_Kargasokskijj_rajjon/">Каргасокском районе</a></u> 18 октября около 10:00 (6:00 мск). Из-за сильного ветра в затоне реки столкнулись два пришвартованных грузовых судна: одна из барж была порожней, вторая — с нефтепродуктами. От удара повредилась сливная труба одной из емкостей, и продукция вылилась в затон. Течь уже устранили, уточнили в СК.В свою очередь, <a href="http://ria.ru/organization_Zapadno_Sibirskaja_transportnaja_prokuratura/" target="_blank" data-auto="true">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a> заявила, что нефтепродукты попали в реку из-за пробоины в одном из восьми танкеров баржи.По информации ведомства, никто не пострадал."Пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено", — добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html

https://ria.ru/20200820/1576014426.html

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каргасокский район

обь

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), каргасокский район, обь, томская область, происшествия