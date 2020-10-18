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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201018/zaderzhanie-1580343037.html
На студенческом марше в Минске в субботу задержали 43 человека
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что в субботу силовики задержали 43 участников студенческого марша в центре Минска, всего по всей стране за... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T11:45
2020-10-18T11:58
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренних дел Белоруссии</a> сообщило, что в субботу силовики задержали 43 участников студенческого марша в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, всего по всей стране за нарушение законодательства о проведении массовых акций за сутки были задержаны 58 человек."За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан", - написала в своем <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank">Telegram-канале</a> пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.По ее словам, в дневное время самым многочисленным несанкционированным мероприятием явился так называемый генеральный женский марш в Минске, который начался в полдень от ТЦ "Дана Молл". "Участники мероприятия, в основном женщины, общей численностью около 150 человек, обозначив себя протестной символикой, прошли до площади Якоба Коласа, где в 14.30 (время совпадает с московским - ред.) разошлись. В целом акция прошла без происшествий", - отметила Чемоданова.Наряду с этим, напомнила она, от здания МГЛУ в полдень началось студенческое шествие."При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по улице Козлова. Около 13.20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД", - сообщила пресс-секретарь белорусского МВД.
https://ria.ru/20201017/osvobozhdenie-1580265118.html
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минск
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мвд белоруссии, минск, в мире

На студенческом марше в Минске в субботу задержали 43 человека

11:45 18.10.2020 (обновлено: 11:58 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что в субботу силовики задержали 43 участников студенческого марша в центре Минска, всего по всей стране за нарушение законодательства о проведении массовых акций за сутки были задержаны 58 человек.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан", - написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, в дневное время самым многочисленным несанкционированным мероприятием явился так называемый генеральный женский марш в Минске, который начался в полдень от ТЦ "Дана Молл". "Участники мероприятия, в основном женщины, общей численностью около 150 человек, обозначив себя протестной символикой, прошли до площади Якоба Коласа, где в 14.30 (время совпадает с московским - ред.) разошлись. В целом акция прошла без происшествий", - отметила Чемоданова.
Наряду с этим, напомнила она, от здания МГЛУ в полдень началось студенческое шествие.
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"При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по улице Козлова. Около 13.20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД", - сообщила пресс-секретарь белорусского МВД.
 
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскВ мире
 
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