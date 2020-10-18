https://ria.ru/20201018/v-prigorode-parizha-obezglavlen-uchitel-zhestokoe-ubiystvo-iz-za-sharzha-1580385742.html

В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа

Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет.

2020-10-18T19:27

2020-10-18T19:27

2020-10-18T19:27

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Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем. 2020-10-18T19:27 true PT3M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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