https://ria.ru/20201018/v-prigorode-parizha-obezglavlen-uchitel-zhestokoe-ubiystvo-iz-za-sharzha-1580385742.html
В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет.
2020-10-18T19:27
2020-10-18T19:27
2020-10-18T19:27
видео
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Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем.
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем.
2020-10-18T19:27
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PT3M04S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет.
2020-10-18T19:27
true
PT3M04S
В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет.